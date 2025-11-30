Papa Leo Gazze için Erdoğan’ı işaret etti: Türkiye önemli rol oynayabilir

Fotoğraf- Papa'nın Türkiye ziyareti -AA

AA muhabirinin sorusu üzerine Papa, "Türkiye'ye gelmiş olmak ve elbette şimdi bu gezide Lübnan'a gidiyor olmak, barışın bir elçisi olmak gibi özel bir temaya sahipti. Bölge genelinde barışı teşvik etme isteğini taşıyordu." dedi.

Papa 14. Leo, Türkiye'nin birçok özelliği olduğunu ifade ederek, "Nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan bir ülke, ancak çok küçük bir azınlık olmalarına rağmen birçok Hristiyan topluluğu da barındırıyor ve farklı dinlerden insanlar barış içinde yaşayabiliyor. Farklı dinlerden insanların barış içinde bir arada yaşadığı yer. İşte bu bir örnek." diye konuştu.