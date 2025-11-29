CANLI YAYIN | Başkan Erdoğan: Niçin bizim de Nobel ödülümüz olmasın!

A HABER CANLI YAYIN | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde "İlim Yayma Ödülleri" programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

İlim Yayma Ödülleri Ödül Töreni'nde Sosyal Bilimler Dalında Ödül, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şener Aktürk'ün oldu. Ödülünü Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in elinden aldı.

Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri Dalında Ödül, ODTÜ'den Prof. Dr. Barış Bayram'ın oldu. Ödülü TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş verdi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başladığı konuşmasında, "Dünyanın farklı yerlerinde akademin yayınlar icra eden ve ilim irfan yolunda akademik faaliyetlerini gerçekleştiren hocalarımızı tebrik ediyor rabbimden muvaffakiyetler diliyorum." dedi

Erdoğan, "İlim Yayma Ödülleri'ne 188 kurumdan toplam 1324 başvuru yapıldı ve rekor kırıldı. İlim yayma ödüllerinin önümüzdeki yıldan itibaren uluslararası bir hüviyet kazanacağını bu ilim halkasının sınırlarımızı aşıp dünyanın dört bir yanına ulaşacağını büyük bir memnuniyetle öğrendim. Niçin bizim bir Nobel'imiz olmasın. Cesur ve isabetli adımlarından ötürü İlim Yayma ailemizi kutluyorum.

Bazı isimler istikbale yön verir. Merhum Sabahattin Zaim Hocamız da güzel insan yetirştirmeyi amaç edinmişti." ifadelerini kullandı.

"İlim Yayma Ödülleri'ne 188 kurumdan toplam 1324 başvuru yapıldı ve rekor kırıldı" diyen Başkan Erdoğan "Niçin bizim de Nobel ödülümüz olmasın" dedi.

"Gümbür gümbür gelen bir Teknofest kuşağı görüyorum." diyen Erdoğan, "Vicdanlı nesiller için başlatılan hareket her alanda meyvesini verdi" diye konuştu.

Konuşmasının devamında Gazze meselesine değinen Başkan Erdoğan, "Gazze'deki soykırımı dünya seyrediyor" dedi.

Erdoğan, "Gazze'de 2 yıl boyunca yapılan soykırımı medeni denilen dünya sadece seyretti.Bunu görmemek konuşmamak toplu kıyıma ortak olmak demektir." diyerek "İnsanlıktan nasibini almamış bir katil var" dedi. Erodoğan "Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti kurulana kadar desteğimizi filistin'e sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, "Gazzedeki soykırımı konuşmamak suça ortak olmaktır. Biz hiçbir zaman susmadık bundan sonra da susmayacağız" diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Gazze'deki okulların yüzde 80'i, yani 668 okul binası, İsrail bombalarının hedefi olmuştur.

165 okul, üniversite ve eğitim kurumu, bu saldırılarda tamamen yıkılmış; 392 okul da kullanılamaz hale gelmiştir.

13 bin 500'ü aşkın öğrenci, 830'un üzerinde öğretmen ve eğitim personeli, 193 bilim insanı ve akademisyen, işgal kuvvetleri tarafından şehit edildi. 785 binden fazla öğrenci, eğitim hakkından mahrum durumda.

Bir defa bunlar, savaşın acımasız sonuçları değildir. Burada bilinçli, kasıtlı, planlı bir toplu-kıyım politikası uygulanmıştır. Bugün 365 kilometrekarelik Gazze milyonlarca ton yıkıntıyla örtülü. Sağlam kalmış, ayakta kalmış bina neredeyse yok.

Bakın, bunu görmezden gelmek, bunu konuşmamak, açık söylüyorum, toplu-kıyıma ortak olmaktır. Biz, hiçbir zaman susmadık, bundan sonra da susmayacağız. Dünyanın dört bir yanında, nereye gidersek gidelim; gittiğimiz her yerde bunu haykıracağız.

Malumunuz, bizim de devreye girmemizle bir ateşkes sağlandı. İsrail, uyduruk sebeplerle ateşkesi sürekli ihlal ediyor.

HAMAS'ın, İsrail'in provokasyonlarına rağmen ateşkesin korunmasında sabırlı bir yaklaşım içinde olduğunu görüyoruz. Bunu da memnuniyetle karşılıyoruz." diyerek "Terörsüz Türkiye hedefimiz, bölgemize huzur ve güven getirecek. Engel olmaya çalışanlar bu sefer muvaffak olamayacak" ifadelerini kullandı.