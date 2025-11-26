26 Kasım 2025, Çarşamba
TBMM heyeti İmralı'ya gitti! İşte görüşmenin perde arkası

TBMM heyeti İmralı’ya gitti! İşte görüşmenin perde arkası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.11.2025 07:33
TBMM heyeti İmralı’ya gitti! İşte görüşmenin perde arkası

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ndan üç kişilik heyet, İmralı’da Öcalan’la planlanan görüşmeyi gerçekleştirdi. Heyetin ziyaretine, görüşme öncesi hazırlıklara ve sonrasındaki temaslara dair yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. İşte İmralı Adası’ndaki görüşmeye ilişkin öne çıkan detaylar ve bilinmeyen noktalar…

Komisyonun nitelikli çoğunluk ile aldığı karar doğrultusunda üç kişiden oluşan bir heyet oluşturdu. Kritik ve tarihi ziyaretini ne zaman gerçekleştirileceği merakla beklenirken heyet, önceki gün İmralı'ya gidip döndü.

Meclis heyetinin yaptığı ziyarete ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

NASIL GİTTİLER?

Üç milletvekilinden oluşan heyet önceki gün saat 11 .00 sularında helikopter ile İstanbul'dan İmralı'ya geçti, 16.00 sularında ise döndü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman

3 SAATLİK GÖRÜŞME

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre İmralı'da bulunan terör örgütü elebaşı Öcalan ile görüşme yaklaşık 3 saat civarında sürdü. Silah bırakma süreci, kimleri ve yapıları kapsadığı, Suriye'deki gelişmeler değerlendirildi.

İmralı Ceza İnfaz Kurumuİmralı Ceza İnfaz Kurumu

ÖNCEDEN İKİ KURUM HAZIRLIK YAPTI

Heyetten önce İmralı Ceza İnfaz Kurumu'nun bağlı olduğu Adalet Bakanlığı yetkilileri ile MİT Ada'ya giderek gerekli hazırlıkları yaptı. Heyeti, iki kurum yetkilileri karşıladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız

MİT OLANAKLARIYLA TUTANAK TUTULDU

Görüşme sırasında MİT'in olanakları ile tutanak tutuldu. Milletvekilleri de notlarını aldılar.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu

DÖNÜŞTE KURTULMUŞ İLE TOPLANTI

Heyet, İstanbul'a dönünce aynı gün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi ve değerlendirme yaptı. Daha sonra da kamuoyu açıklaması yapıldı.

Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu

TUTANAKLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu toplantısında heyetin bilgi vermesi ve tutanakların da paylaşılması bekleniyor. Öcalan'ın bazı mesajlarının kamuoyu ile de paylaşılması üzerinde duruluyor.

