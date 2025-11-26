TBMM heyeti İmralı’ya gitti! İşte görüşmenin perde arkası

Komisyonun nitelikli çoğunluk ile aldığı karar doğrultusunda üç kişiden oluşan bir heyet oluşturdu. Kritik ve tarihi ziyaretini ne zaman gerçekleştirileceği merakla beklenirken heyet, önceki gün İmralı'ya gidip döndü.

Meclis heyetinin yaptığı ziyarete ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

NASIL GİTTİLER?



Üç milletvekilinden oluşan heyet önceki gün saat 11 .00 sularında helikopter ile İstanbul'dan İmralı'ya geçti, 16.00 sularında ise döndü.