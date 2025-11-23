İmralı’da gündem YPG! Komisyon nasıl gidecek? Detaylar belli oldu

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu (AA)

GÖRÜŞMENİN ANA GÜNDEMİ YPG VE SURİYE

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı yolculuğu için hazırlık yapılıyor. Heyetin, yolculuğu nasıl yapacağından sorulacak sorulara kadar her şey tek tek planlanıyor. Görüşmenin en önemli konusu terör örgütü YPG ve Suriye olacak.

"YPG'Yİ DE KAPSASIN"

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, 27 Şubat'ta Öcalan'ın yaptığı silah bırakma çağrısının YPG'yi kapsayıp kapsamadığına yönelik tartışmalara da Meclis heyeti bu görüşmede nokta koymak istiyor. Heyet, Öcalan'a bu soruyu soracak.

BAHÇELİ: ÖCALAN SDG'YE DE ÇAĞRI YAPMALI



Nitekim MHP lideri Devlet Bahçeli de terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın YPG'ye dönük bir çağrı yapması gerektiğini savunuyor.



"Terörsüz Türkiye tereddütsüz Türkiye'dir" diyen MHP lideri Devlet Bahçeli de "SDG/YPG henüz silah bırakmamış, 27 Şubat İmralı çağrısına riayet etmemiştir. Halbuki İmralı'nın çağrısı PKK'nın yanı sıra bölücü terörün tüm bileşenlerini kapsamaktadır. En azından bizim anladığımız böyledir, yorumumuz budur, doğrultu da budur. Beklentim şudur, PKK'nın kurucu önderliği SDG/YPG'ye direkt aynı mahiyet ve muhtevada bir çağrıda bulunarak, Şam yönetimiyle imzalanan 10 Mart tarihli mutabakata uyulmasını istemelidir" şeklinde net bir mesaj verdi.