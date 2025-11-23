İmralı'da gündem YPG! Komisyon nasıl gidecek? Detaylar belli oldu
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında İmralı'ya giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşecek. Heyet, İmralı ziyaretinde YPG ve Suriye konularını gündeme alacak. Özellikle Öcalan’ın 27 Şubat’taki silah bırakma çağrısının YPG’yi de kapsaması gerektiği görüşmede ele alınacak. Ziyaretin yarın veya salı günü yapılması planlanıyor. Peki İmralı'ya nasıl gidilecek? İşte detaylar...
Terörsüz Türkiye için tarihi bir süreçten geçilirken, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Meclis'te 18'inci kez toplandı.
KOMİSYON İMRALI'YA GİDECEK
Tarihi komisyonun toplantısından İmralı'ya gitme kararı çıkarken oylamada 32 evet, 3 hayır ve 2 çekimser oy kullanıldı.
GÖRÜŞMENİN ANA GÜNDEMİ YPG VE SURİYE
TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı yolculuğu için hazırlık yapılıyor. Heyetin, yolculuğu nasıl yapacağından sorulacak sorulara kadar her şey tek tek planlanıyor. Görüşmenin en önemli konusu terör örgütü YPG ve Suriye olacak.
"YPG'Yİ DE KAPSASIN"
Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, 27 Şubat'ta Öcalan'ın yaptığı silah bırakma çağrısının YPG'yi kapsayıp kapsamadığına yönelik tartışmalara da Meclis heyeti bu görüşmede nokta koymak istiyor. Heyet, Öcalan'a bu soruyu soracak.
BAHÇELİ: ÖCALAN SDG'YE DE ÇAĞRI YAPMALI
Nitekim MHP lideri Devlet Bahçeli de terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın YPG'ye dönük bir çağrı yapması gerektiğini savunuyor.
"Terörsüz Türkiye tereddütsüz Türkiye'dir" diyen MHP lideri Devlet Bahçeli de "SDG/YPG henüz silah bırakmamış, 27 Şubat İmralı çağrısına riayet etmemiştir. Halbuki İmralı'nın çağrısı PKK'nın yanı sıra bölücü terörün tüm bileşenlerini kapsamaktadır. En azından bizim anladığımız böyledir, yorumumuz budur, doğrultu da budur. Beklentim şudur, PKK'nın kurucu önderliği SDG/YPG'ye direkt aynı mahiyet ve muhtevada bir çağrıda bulunarak, Şam yönetimiyle imzalanan 10 Mart tarihli mutabakata uyulmasını istemelidir" şeklinde net bir mesaj verdi.
İMRALI'YA NE ZAMAN GİDİLECEK?
Heyetin yarın ya da salı günü İmralı'ya gitmesi planlanıyor. Hazırlıklar bu yönde yapılıyor.
BAŞVURULAR YAPILDI
Mevzuata göre milletvekilleri ve Meclis komisyonları cezaevlerinde bulunan kişileri Adalet Bakanlığı'nın izni ile ziyaret edebiliyor. Bu nedenle öncelikli olarak heyetin İmralı'ya gidebilmesi için bakanlığa başvuru yapıldı.
