Terörsüz Türkiye komisyonu İmralı'ya gitti: Sonuçlar olumlu | İşte ziyaret sonrası Meclis kulisleri
TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşilik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı'ya ziyaret gerçekleştirdi. Süreç Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, "24 Kasım 2025 tarihinde heyet, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gitmiştir" denildi. Görüşmeden sürecin pozitif ilerlemesi açısından olumlu sonuçların alındığını belirtildi. Peki Meclis'te neler konuşuluyor? Ziyaret nasıl karşılandı? A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara'dan detayları aktardı.
TBMM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Terörsüz Türkiye komisyonunun İmralı'ya ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.
21 KASIM'DA KARAR 24 KASIM'DA ZİYARET
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, ilk toplantısını yaptığı 5 Ağustos 2025'ten bugüne kadar 18 kez toplandığı ve ilgili kesimlere dönük dinleme faaliyetlerini gerçekleştirdiği belirtildi.
Komisyonun son toplantısının 21 Kasım 2025'te yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yapılan 18'inci toplantısında İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda Abdullah Öcalan'ın dinlenmesi konusunda nitelikli çoğunlukla karar alınmıştır. Söz konusu karar doğrultusunda, 24 Kasım 2025 tarihinde heyet, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gitmiştir. Bu doğrultuda, 27 Şubat'ta yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı akabinde örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması yönündeki açıklamaların yanı sıra Suriye'de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesine yönelik sorulan sorular kapsamında detaylı beyanları alınmıştır.
Görüşme neticesinde toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır. Komisyonun bundan sonraki süreçte hedeflerini gerçekleştirme yönündeki azimli ve kararlı tutumu sürdürülecektir."
ZİYARETİN MECLİS'TEKİ YANKILARI
Süreç komisyonunun İmralı'yı ziyaret ettiğine yönelik yapılan duyurunun ardından A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.
A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş'ın aktardıkları şu şekilde:
Cumhuriyet Halk Partisi'nde derin bir aşmayı (ayrışmayı), görüş ayrılığını beraberinde getirmiş durumda. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu durum özellikle İmralı konusu derin bir ayrılığı da beraberinde getirmiş durumda. Özellikle İmralı'ya gidilmesi noktasında bazı milletvekilleriyle yaptığımız görüşmede; "Cumhuriyet Halk Partisi asla ve kata İmralı heyetinde yer alamaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden hiç kimse İmralı heyeti... İmralı'da herhangi bir görüşme gerçekleştiremez. Buna zaten biz karşı çıkıyoruz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de grup başkanvekilleri aracılığıyla bunu ilettik" şeklinde bazı milletvekillerinin değerlendirmeleri vardı.
Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin İmralı heyetinde yer almaması ve komisyondan ayrılması, buna karşı çıkması beklenen bir durumdu açıkçası. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle Kemal Kılıçdaroğlu çizgisine yakın ve hatta onunla birlikte hareket eden, düşünsel anlamda hareket eden bazı milletvekilleri de İmralı sürecini tabii ki destekliyorlar. "İmralı ile bir görüşme yapılmalı" diyorlardı, yapılmalıydı fikirlerini bir kez daha paylaşıyorlar görüştüğümüzde. Tabii buna ilişkin de Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle tabanından büyük bir baskı gördüklerini ifade ediyor Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi. Bu sebeple de İmralı heyetine üye vermediklerini ifade ediyorlar.
Bu tabii ki önümüzdeki süreçte de tartışmalara neden olacak ve tartışmalar, bu konuyla ilgili tartışmaların süreceğini tahmin ediyoruz. Özellikle hafta sonu 39. olağan kurultay (Tüzük Kurultayı kastediliyor olabilir) var. Hem bu yolsuzluk, rüşvet iddialarına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar, eski milletvekillerinin bugün Özgür Özel'e göndermiş olduğu mektup, mevcut milletvekillerinin yine Özgür Özel'e yazmış olduğu mektuplar... Mektup bu 39. olağan kurultayda da yine tartışılacaktır. Belki de kurultayın en başat konularından biri olacaktır diye tahmin ediyoruz.
Sezgin Tanrıkulu, İmralı'ya gidilmesi gerektiğini savunan milletvekillerinden biriydi. Belki de DEM Parti çizgisine bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nde en yakın olan milletvekili ve mutlaka o komisyonda Cumhuriyet Halk Partili bir ismin olması gerektiğini de savunuyordu. Bunu zaten açıkça da kendisi de ifade ediyordu. Zaten kulislerde de yine Sezgin Tanrıkulu'nun özellikle bu heyette yer almalı şeklindeki görüşleri dillendiriliyordu.
Oğuz Kaan Salıcı geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Özellikle bu sürece ilişkin "devlet politikası" dedi. Tabii burada Oğuz Kaan Salıcı parti disiplininden ayrı, yani parti disiplinine ters düşecek şekilde bir açıklama yapması beklenmiyordu.
Ancak yine yaptığı açıklamaya baktığımızda aslında İmralı heyetinde olunması gerekir şeklinde bir mesaj verdiğini görüyoruz. Yani o heyette Cumhuriyet Halk Partili bir ismin de olması gerektiğine ilişkin çok net mesaj veriyor. Ancak tabii ki burada partinin aldığı bir karar var. O karar karşısında herhangi bir tutum içerisinde olmadığını anlıyoruz. Ki şu cümlesi önemliydi: 'Komisyonumuzun kararı ülkemiz için, partimizin kararı da partimiz için hayırlı olsun' dedi. Yani komisyonun İmralı'da olmasına ilişkin herhangi bir eleştirisi yok. Yine partinin kararına ilişkin de tabii ki bir itirazı söz konusu değil.
Nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi komisyonda kalmaya devam edecek. İmralı'ya her ne kadar giden heyette CHP'li bir isim yer almasa dahi, Grup Başkanvekili Murat Emir komisyonda kalmaya devam edeceklerini ifade etti. Hatta geride bıraktığımız dakikalarda DEM Parti kaynaklarıyla yaptığımız görüşmede komisyonun Çarşamba günü toplanacağını öğrendik ve o toplantıda İmralı ile yapılan görüşmelere ilişkin komisyon üyelerine bilgi verilecek, İmralı ziyaretinde yer alan milletvekilleri tarafından. Bu son dakika bilgisini de paylaşmış olalım.
CHP'ye ilişkin bu konuyla ilgili bir parantez açmakta fayda var yine. Cumhuriyet Halk Partisi İmralı oylamasına katılmadı. İmralı'ya giden heyette herhangi bir CHP'li yer almadı malum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşü şu şekildeydi, bunu komisyonda da dile getirdiler, aslında kamuoyuyla da paylaştılar: Online bir görüşmeye kapıları kapatmış değil Cumhuriyet Halk Partisi. İmralı ile görüşülebilir ancak bu bir ziyaret değil de online bağlantıyla İmralı'nın görüşleri alınabilir fikri Cumhuriyet Halk Partisi'nde hakim. Zaten Grup Başkanvekili Murat Emir de bu düşüncesini komisyonda dediğimiz gibi paylaşmıştı. Yani ziyarete "hayır" diyor Cumhuriyet Halk Partisi ancak online görüşmeye "evet" diyor. Böyle bir tutum benimsenmiş durumda ana muhalefet partisinde.
CHP NEDENİYLE DEM PARTİ SEÇMENİ TEPKİLİ
DEM Partili yetkililerle, kaynaklarımızla yaptığımız görüşmede; Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu tutumunun, almış oldukları kararın doğru bir karar olmadığını ve bunu 'DEM Parti tabanına biz anlatamayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kararı şüphesiz DEM Parti seçmeninde bir gönül kırıklığına neden oldu' şeklinde değerlendirmeler yapılıyor.
Hatta Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Murat Emir, komisyonda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kararını açıkladıktan sonra DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit çok net ifadelerle Cumhuriyet Halk Partisi'ni isim vermeden eleştirdi. Burada herkesin artık elini taşın altına koyduğunu ve mealen bunun bir siyasi faturasının olacağı, yani bu anlama gelecek ifadeler kullanmıştı Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kararının ardından yapmış olduğu açıklamada.
"CHP BUNUN SİYASİ FATURASINI ÖDER"
Tabii bunun, dediğimiz gibi DEM Parti cephesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu tutumu, almış olduğu karar tepkiyle karşılanmış durumda. Ancak yine de süreç zarar görmesin, toplumsal mutabakat sağlansın, burada özellikle toplumsal mutabakat önemli... Yine de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu süreçte çok da dışlamadan bir stratejiyle hareket edeceğini görüyoruz DEM Parti'nin. Ancak nihayetinde önümüzdeki süreçte, gelecek olan seçimlerde DEM Partili kaynaklarla yaptığımız görüşmede; Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunun siyasi faturasını öder şeklinde değerlendirmeler var. Bunu açıkça söyleyebilirim.
