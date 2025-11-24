Terörsüz Türkiye komisyonu İmralı’ya gitti: Sonuçlar olumlu | İşte ziyaret sonrası Meclis kulisleri

Sezgin Tanrıkulu, İmralı'ya gidilmesi gerektiğini savunan milletvekillerinden biriydi. Belki de DEM Parti çizgisine bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nde en yakın olan milletvekili ve mutlaka o komisyonda Cumhuriyet Halk Partili bir ismin olması gerektiğini de savunuyordu. Bunu zaten açıkça da kendisi de ifade ediyordu. Zaten kulislerde de yine Sezgin Tanrıkulu'nun özellikle bu heyette yer almalı şeklindeki görüşleri dillendiriliyordu.

Oğuz Kaan Salıcı geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Özellikle bu sürece ilişkin "devlet politikası" dedi. Tabii burada Oğuz Kaan Salıcı parti disiplininden ayrı, yani parti disiplinine ters düşecek şekilde bir açıklama yapması beklenmiyordu.

Ancak yine yaptığı açıklamaya baktığımızda aslında İmralı heyetinde olunması gerekir şeklinde bir mesaj verdiğini görüyoruz. Yani o heyette Cumhuriyet Halk Partili bir ismin de olması gerektiğine ilişkin çok net mesaj veriyor. Ancak tabii ki burada partinin aldığı bir karar var. O karar karşısında herhangi bir tutum içerisinde olmadığını anlıyoruz. Ki şu cümlesi önemliydi: 'Komisyonumuzun kararı ülkemiz için, partimizin kararı da partimiz için hayırlı olsun' dedi. Yani komisyonun İmralı'da olmasına ilişkin herhangi bir eleştirisi yok. Yine partinin kararına ilişkin de tabii ki bir itirazı söz konusu değil.

Nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi komisyonda kalmaya devam edecek. İmralı'ya her ne kadar giden heyette CHP'li bir isim yer almasa dahi, Grup Başkanvekili Murat Emir komisyonda kalmaya devam edeceklerini ifade etti. Hatta geride bıraktığımız dakikalarda DEM Parti kaynaklarıyla yaptığımız görüşmede komisyonun Çarşamba günü toplanacağını öğrendik ve o toplantıda İmralı ile yapılan görüşmelere ilişkin komisyon üyelerine bilgi verilecek, İmralı ziyaretinde yer alan milletvekilleri tarafından. Bu son dakika bilgisini de paylaşmış olalım.

CHP'ye ilişkin bu konuyla ilgili bir parantez açmakta fayda var yine. Cumhuriyet Halk Partisi İmralı oylamasına katılmadı. İmralı'ya giden heyette herhangi bir CHP'li yer almadı malum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşü şu şekildeydi, bunu komisyonda da dile getirdiler, aslında kamuoyuyla da paylaştılar: Online bir görüşmeye kapıları kapatmış değil Cumhuriyet Halk Partisi. İmralı ile görüşülebilir ancak bu bir ziyaret değil de online bağlantıyla İmralı'nın görüşleri alınabilir fikri Cumhuriyet Halk Partisi'nde hakim. Zaten Grup Başkanvekili Murat Emir de bu düşüncesini komisyonda dediğimiz gibi paylaşmıştı. Yani ziyarete "hayır" diyor Cumhuriyet Halk Partisi ancak online görüşmeye "evet" diyor. Böyle bir tutum benimsenmiş durumda ana muhalefet partisinde.