Şehitler ve gazilere yönelik hadsiz sözlere geçit yok! Başsavcılık Telegram'daki "C7K" düğmeye bastı

Şehitler ve gazilere yönelik hadsiz sözlere geçit yok! Başsavcılık Telegram’daki “C7K” düğmeye bastı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.11.2025 10:55 Güncelleme: 25.11.2025 10:57
Şehitler ve gazilere yönelik hadsiz sözlere geçit yok! Başsavcılık Telegram’daki C7K düğmeye bastı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Telegram’daki “C7K” isimli grup üzerinden şehitler, gaziler, kamu görevlileri ve 18 yaşından küçük çocuklara yönelik tehdit, taciz ve aşağılama içerikli paylaşımlar yapan; kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirip yayan 9’u SSÇ toplam 14 şüpheliye yönelik resen başlatılan soruşturma kapsamında, 12 ilde eşzamanlı operasyon yapılarak şüphelilerin tamamı yakalanıp gözaltına alındı.

