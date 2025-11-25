Şanlıurfa Adliyesinde patlama: 1 yaralı

Şanlıurfa Adliyesi'nin bodrum katında patlama meydana geldi, 1 adliye personeli yaralandı.

Haliliye ilçesi Paşabağı Mahallesi'ndeki Şanlıurfa Adliyesi'nde binanın bodrum katındaki adli emanet deposunda patlama sesi duyuldu. Patlamanın ardından çıkan yangını fark eden personel, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. İtfaiyeciler, yangını kısa sürede kontrol altına alırken, bina tahliye edildi. Yaralanan 1 adliye personeli, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinde geniş barikat kurarak çevre güvenliğini sağladı. Olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

BAKAN TUNÇ: 1 MEMUR YARALANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şanlıurfa Adliyesi'nin adli emanet bürosunda saat 15.00 sıralarında sebebi belirlenemeyen bir patlama meydana geldiğini, zabıt katibi Mehmet Tolga Habiboğlu'nun yaralandığını bildirdi.

Tunç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmeleri sırasında söz alarak Şanlıurfa Adliyesi'ndeki patlamaya ilişkin, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa Adliyemizin adli emanet bürosunda saat 15.00 sıralarında henüz sebebi belirlenemeyen bir patlama meydana gelmiş, bu patlama sonrasında zabıt katibimiz Mehmet Tolga Habiboğlu yaralanmıştır. Şu anda bilinci açık, bacağından yaralanmış. Memurumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şanlıurfa Adliyesi'nde çalışan tüm personele geçmiş olsun."

Bakan Tunç'un açıklamalarının ardından komisyonda görüşmelere devam edildi.

PATLAMANIN NEDENİ NE?

Terör ve Güvenlik Uzmanı Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe A Haber'de değerlendirdi.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Adliyelerde özellikle mahkeme süreçleri içerisinde olaylarda kullanılan bu silah mühimmat gibi ya da diğer malzemeler mahkeme salonuna çıkarıldıktan sonra tekrar adli emanet deposuna gönderiliyor. Daha sonra dosya kapandıktan sonra da ilgili güvenlik biriminin depolarına, adli emanet depoları diye adlandırılan yerler vardır, şu anda da aynısının uygulandığını düşünüyorum ben. Bizim zamanımızda öyleydi. Oralara teslim ediliyor. Yani bu olay polis bölgesindeyse polise, jandarma bölgesindeyse jandarmaydı o dönem içerisinde. Bu da bunun gibi, yani o esnada bu adliyede, Şanlıurfa Adliyesi'nde görülen bir davanın bir sonucu olarak, yani o davadaki bir malzemenin, adli emanet deposunda bulundurulan bir malzemenin patlaması şeklinde gerçekleşmiş olabilir.

"EL BOMBASI DURDUK YERE PATLAMAZ"

Ama nedir bu, bilemeyiz. Patlamanın şiddetine bakıldığında, ona bakmak lazım. Patlamanın şiddetine bakıldığında bunun bir cep telefonu patlaması, el bombası patlaması ya da bir başka mühimmat patlaması olduğunu belirtmek lazım. Ama el bombası patlaması durduk yere de patlamaz şimdi, o da var. Şimdi el bombasının bir şekilde ya bunun fünyesiyle oynanırken harekete geçirilmesi lazım. Yani durup dururken ısınarak bir el bombasının patlaması da mümkün değil. Mutlaka o fünyenin harekete geçirilmesi lazım. Yani bütün bunlar aslında teknik incelemeden geçtikten sonra, şu anda hiçbir bilgiye sahip değiliz. Dolayısıyla yani bu patlamanın adli emanet deposu şeklinde belirtilmesi böyle değerlendirilebilir. Ama onun dışında farklı bir gelişme olabilir mi? Sanmıyoruz şu andaki bilgiler ışığında. Olabilir, o da bir kenarda tutulması lazım. Ama mesela siz el bombası dediniz. Onun üzerine hareket edersek onun harekete geçirilmesi lazım. Ya da fazla ısınma desek şu anda o kadar sıcak da yok. Eğer bu özellikle tablettir ya da bir başka materyalin burada patlamasını gerektirecek. Bütün bunları, bütün seçenekleri göz önünde bulundurarak bir değerlendirme yapılabilir ama valilik açıklamasını sanırım beklememiz gerekiyor.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Güvenlik görevlileri orada bununla ilgili araştırma yapacak, olay yeri inceleme ekipleri mutlaka gelecektir, bakacaktır. Bunun patlamasının sebebi, itfaiye yetkilileri bu konuyla ilgili bir elektrikten kaynaklanan bir sebep mi, bir şey mi sebep oldu? Birisi harekete geçiren bir şey mi oldu orada? Nedir bunlar? Askeri yetkililer silah mühimmat kısmına bakacaktır. Güvenlik yetkilileri, bürokrasisi olay yeri incelemeyi yapacaktır. Yine bununla ilgili itfaiye de gelip bakacaktır. Elektrik kontağı var mı ya da oradan mı kaynaklandı? Yani bu çok çeşitli birimlerin buraya gelerek, güvenlik birimleriyle birlikte olay yeri incelemesi mutlaka yapılacaktır, şu anda başlamıştır bile diyelim.

Dolayısıyla bundan sonrası da bir belki bakanlık tarafından, Adalet Bakanlığı tarafından, belki de Şanlıurfa Valiliği tarafından bir açıklama yapılacaktır. Ama şu anda çok yönlü araştırıldığını belirtmek lazım. Yani adli emanet deposu olduğu için buradaki hem polis hem jandarma güvenlik birimleri mutlaka olay yerindedir. Zaten onun adliyenin olduğu yerde sorumlu güvenlik birimi olan muhtemelen emniyettir, emniyet müdürlüğüdür. Onlar olay yeri inceleme yapıyordur. Bu olay yeri incelemeye burada işte bir mühimmat patlaması söz konusu olduğu düşünüldüğünde silahlı kuvvetlerden yetkililer gelir, patlayıcı madde uzmanları gelir, incelerler. Bir de dediğim gibi yangından, elektrik kontağından bir başlatıcı oluşursa, bir başlangıç olduğunun tespit edilebilmesi için de itfaiyedeki yetkililer, bununla ilgili itfaiye daire başkanı gelip tespitlerini yapar diye düşünüyorum ben. Süreç böyle işleyecektir. Daha sonra da bir açıklama yapılır. Ama bu bir farklı bir saldırı mı? Şu an için elde ettiğimiz bilgilerden öyle olmadığı anlaşılıyor.