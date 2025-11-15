Başkan Erdoğan’dan KKTC mesajı: Kıbrıs’ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız

15 Kasım 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.11.2025 14:15 Güncelleme: 15.11.2025 14:20
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanının 42’nci yıl dönümü sebebiyle mesaj paylaştı. Erdoğan, "Millî davamız Kıbrıs’ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacak, Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Millî davamız Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız" vurgusu yapan Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının 42'nci yıl dönümünü içtenlikle tebrik ediyor, bu müstesna günde Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum.

Kahraman şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimizi şükranla anıyorum.

Millî davamız Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacak, Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz."

