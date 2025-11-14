Kapalıçarşı operasyonunda karar! 44 şüpheliden 26’sı tutuklandı

14 Kasım 2025, Cuma
14.11.2025
. Kapalıçarşı operasyonunda 44 şüpheliden 26'sı tutuklandı, 18 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Ayrıntılar geliyor...

