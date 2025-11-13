Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Kıbrıs milli davamızdır
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile ortak basın toplantısında net mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, "Kıbrıs milli davamızdır, duruşumuz her zaman nettir. Kıbrıs meselesine en gerçekçi çözümün Ada'da iki devletin bir arada var olmasından geçtiğine inanıyoruz" dedi. Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Erhürman ise "Türkiye'nin her zaman yanımızda olduğunu ve gelecekte de yanımızda olacağını bilmek en büyük güvencemizdir." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile ortak basın toplantısında konuştu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...
Sayın Cumhurbaşkanı ve kıymetli heyeti ile oldukça kapsamlı ve verimli bir görüşme yaptık. Kıbrıs meselesi için gelecek dönemde atılabilecek adımları değerlendirdik. Bizim Kıbrıs davasında duruşumuz net olmuştur.
Rum tarafı ne siyasi gücü ne ekonomik refahı adadaki Türkler ile paylaşmak istemiyor. Rum tarafı 1963'te ele geçirdiği ortaklık devletinde Kıbrıs Türkleri'nin azınlığa indirmek olarak görüyor. Bunda Rum yönetimini üye olarak kabul eden AB'nin de hatası olduğunu akılda tutmamız gerekiyor. Verilen sözler de tutulmamıştır.
"KIBRIS MİLLİ DAVAMIZDIR"
Sayın Cumhurbaşkanı tecrübeleri nedeniyle bu süreci çok iyi bilmektedir. Kendisinin Rum tarafına verdiği mesajlarda Kıbrıs Türk'ünün egemenliğinden taviz verilmeyeceğini söylemesini çok haklı buluyorum. Kıbrıs meselesinde en gerçekçi çözümün adada iki devletin var olmasından geçtiğine inanıyoruz. Kıbrıs meselesinin bugüne kadar çözümsüz kalışının temelinde Rum tarafının Kıbrıs Türklerinin eşit uluslararası statüsünü reddetmesi vardır.
Adadaki iki halkın barış içinde yaşayabileceğine dair tutumumuzu koruyoruz. Bugün çok daha farklı bir uluslararası konjonktür içindeyiz. Dünün güneşi ile bugünün çamaşırı kurutulamaz. Eski dönemin ezberleriyle iğne ile kuyu kazmak bizi bir yere götürmez. Bunu mümkün kılabilmek için her zaman yapıcı sonuç odaklı adaletli ve insancıl yaklaşımımızı Kıbrıs Türk halkı ile birlikte sürdüreceğiz. Kıbrıs Milli davamızdır, duruşumuz nettir. Kıbrıs meselesine en gerçekçi çözümün Ada'da iki devletin bir arada var olmasından geçtiğine inanıyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanı ile iş birliğimizin hızlanması için yapabileceklerimizi de ele aldık. Kıbrıs Türkü için hayata geçirdiğimiz projeleri değerlendirdik. Gelecekte aynı kararlılıkla bu gayretlerimiz sürecektir. KKTC'nin uluslararası arenada layıkıyla temsil edilmesi için siyasi ve diplomatik gayretlerimiz eş güdüm halinde devam edecek. Ana vatan ve garantör ülke olarak bugün olduğu gibi yarın da Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız.
"TÜRKİYE'NİN HER ZAMAN YANIMIZDA OLDUĞUNU BİLMEK EN BÜYÜK GÜVENCEMİZDİR"
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ortak basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:
"Dünyada herkesin bildiği gibi KKTC-Türkiye ilişkileri başka devletlerle ilişkilerimizle kıyaslanamayacak kadar özeldir. KKTC Cumhurbaşkanları her dönemde ilk ziyaretlerini Türkiye'ye yapmışlardır. Bu elbette KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı olarak benim dönemimde de böyle olacaktır. Bugün bu ziyareti yapıyor olmaktan son derece mutluyum. Belirtmek isterim ki kardeşlik bağlarımızı ve ülkemi halkımı Türkiye kamuoyunda daha bilinir kılmak benim için en önemli çalışmalardan biri olacaktır.
Özellikle Kıbrıs'ın güneyinde silahlanmanın arttığı dönemde Türkiye, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin çalışmalarda dün olduğu gibi bugün de önemlidir. Kıbrıs Türk halkı bu statüsü gereği Kıbrıs adasının tamamında egemenlik hakkına sahiptir. 10 yıllardır çözülemeyen bir sorun vardır. Bu sorun sadece Kıbrıslı Türkler ve Rumları değil bölgede barış arayanları olumsuz etkilemektedir. Doğu Akdeniz'de çözümün yolu diyalog ve müzakeredir.
Daha önce olduğu gibi bu dönemde Türkiye'nin açacağı diplomatik kanallardan faydalanarak, BM'de ve erişebildiğimiz her yerde halkımızın çıkarlarını savunacağız. Kimse bizi görmezden gelemeyecek yok sayamayacaktır. Dünya ile buluşmamızı kimse engellemeyecektir. Türkiye'nin her zaman yanımızda olduğunu ve gelecekte de yanımızda olacağını bilmek en büyük güvencemizdir."
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine ilk yurt dışı ziyaretini bugün Türkiye'ye yapıyor.
Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ı resmi törenle karşılarken ikili arasındaki görüşme başladı.
RESMİ TÖRENLE KARŞILADI
Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Erhürman'ın yerlerini almalarının ardından İstiklal Marşı çalındı. Törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı tüfekli gösteri gerçekleştirdi. 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin yer aldığı törende, 21 pare top atışı yapıldı. Ardından Erhürman, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Erhürman, birbirlerine heyetlerini takdim etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Erhürman, merdivenlerde Türkiye ve KKTC bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.
İŞTE MASADAKİ KONULAR
Kritik ziyareti sosyal medya hesabından duyuran İletişim Başkanı Burhanettin Duran şu ifadeleri kullandı:
"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, ilk yurt dışı ziyaretini 13 Kasım 2025 tarihinde ülkemize gerçekleştirecektir.
Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Kıbrıs meselesine ilişkin güncel gelişmeler değerlendirilecek olup, Türkiye-KKTC ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacaktır.
TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ İLE GÖRÜŞME
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi. Kurtulmuş, görüşmede, "KKTC de bütün uzuvlarıyla tam manasıyla mükemmel bir devlet haline gelmiştir. Bu devletin varlığının, gücünün uluslararası alanda da tanıtılması en önemli önceliklerimizden birisidir" dedi.
TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile TBMM'deki makamında bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede; Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu da yer aldı. Görüşmede Kurtulmuş, Erhürman'ın ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapmasının önemli olduğunu belirtti ve Erhürman'ı TBMM'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Seçim sonuçları nedeniyle Erhürman'ı tebrik ederek görevinde başarılar dileyen Kurtulmuş, Türkiye ve KKTC'nin el ele verip adadaki Türk halkının haklı davasını bütün uluslararası platformlarda savunmaya devam edeceklerini aktardı. Yayılmacı ENOSIS planları çerçevesinde Kıbrıs'ın tamamıyla Türklerden uzak bir ada haline getirilmek istendiğini ifade eden Kurtulmuş, maksimalist taleplerin artık geçerli olmadığını kaydederek, "Bu süreç içerisinde Kıbrıs Barış Harekatı'mızla birlikte Kıbrıs Türkünün kurtarılması ve sonrasındaki süreçte hem Kıbrıs Türk halkı hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti, son derece yapıcı bir şekilde iki toplumun birlikte var olması için mücadele etmiştir. Hatta ortaya konulan Annan Planı gibi planlar başta olmak üzere birçok plana, 'Evet' demiş olmasına rağmen maalesef, 'Hayır' diyen taraf ödüllendirilmiştir. Güney'deki Rum kesimi, Avrupa Birliği'nin (AB) tam üyesi olarak kabul edilmiş ve hep şımartılmış, öne çıkarılmış ve Kıbrıs Türklerinin üzerinde bir siyasal baskı unsuru haline gelmesine göz yumulmuştur ama çok şükür büyük mücadelelerle, büyük fedakarlıklarla 50 yıl artık geride kaldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bütün uzuvlarıyla tam manasıyla mükemmel bir devlet haline gelmiştir. Bu devletin varlığının, gücünün uluslararası alanda da tanıtılması en önemli önceliklerimizden birisidir" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE VE KKTC BİRLİKTE YÜRÜME BECERİSİNİ SÜRDÜRECEKTİR"
Katıldığı bütün uluslararası platformlarda KKTC'nin haklı davasını gündeme taşıdığını ve Kıbrıs'ın uluslararası alanda tanınması için gayret sarf ettiğini belirten Kurtulmuş, uluslararası alanda yeterli mesafenin alınamadığını; ancak KKTC'nin bilinen bir devlet haline geldiğini ekledi. Kıbrıs'ta iki devletli çözümden başka da bir yolun olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti her alanda artık 'iş birliği' tabirinin bile yetersiz kaldığı, mükemmel bir şekilde birlikte hareket etme becerisini kazanmıştır. Görüş ayrılıkları olabilir, siyasi tutum farklılıkları olabilir ama nihayetinde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti; birlikte, yan yana, kol kola ortak milli hedefleri doğrultusunda yürüme becerisini sürdürecektir. Türkiye'nin Kıbrıs'taki garantörlüğünün de özellikle bölgedeki son gelişmeler çerçevesinde ne kadar önemli olduğunu ne kadar hayati olduğunu bir kere daha görmüş olduk. Bazen diyoruz, 'Eğer Türkiye'nin garantörlüğü olmasaydı, Allah muhafaza belki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şimdiye kadar Gazze gibi bir yer haline gelirdi.' Türkiye Cumhuriyeti Devleti buna müsaade etmemiş, bundan sonra da müsaade etmeyecektir. Biz uluslararası alanda güçlü ve gerçekten etkili bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin var olması için bütün gücümüzle, bu haklı milli davamıza destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Kurtulmuş, TBMM ile KKTC parlamentosu arasında yakın bir ilişkinin bulunduğunu ve parlamentolar arasındaki dostluk gruplarının yakın çalışma içerisinde olduğunu dile getirdi. Kurtulmuş ayrıca son 2 yıldır Azerbaycan'ın da katılmasıyla birlikte, 'Bir millet 3 devlet' anlayışıyla özel çalışmalar hayata geçirildiğini söyledi. Kurtulmuş, Erhürman ve ekibine yeni dönemde başarılar dileyerek, "Sizin de ilk verdiğiniz mesajlarda Türkiye ile el ele, birlikte çalışacağınızı bütün dünyaya göstermiş oldunuz. Ümit ederim ki bu birlikte çalışmanın semerelerini de alacağız" dedi.
"İLİŞKİLERİMİZ KIYASLANMAYACAK KADAR ÖZEL"
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ise Azerbaycan-Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine sabırlar diledi. Gazi Meclis'in çatısı altında bulunmaktan ve TBMM Başkanı Kurtulmuş ile bir araya gelmekten onur duyduğunu belirten Erhürman, "Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkileri, herhalde başka hiçbir iki devlet arasındaki ilişkilerle kıyaslanamayacak kadar özel ilişkilerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Cumhuriyet Meclisimizin çok yakın teması var. Dostluk gruplarımızla sürekli görüş alışverişi içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.
Erhürman ayrıca Kıbrıs Türk halkının büyük bir varoluş mücadelesi verdiğini ve Türkiye'nin uluslararası alanda bu mücadeleyi anlatmasının son derece kıymetli olduğunu belirtti.
ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Anıtkabir'e ziyarette bulundu.İlk resmi ziyareti kapsamında Türkiye'ye gelen Erhürman, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Erhürman, daha sonra beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi. Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Erhürman, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
