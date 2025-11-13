Başkan Erdoğan’dan net mesaj: Kıbrıs milli davamızdır

Başkan Erdoğan Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile ortak basın toplantısında konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Sayın Cumhurbaşkanı ve kıymetli heyeti ile oldukça kapsamlı ve verimli bir görüşme yaptık. Kıbrıs meselesi için gelecek dönemde atılabilecek adımları değerlendirdik. Bizim Kıbrıs davasında duruşumuz net olmuştur.

Rum tarafı ne siyasi gücü ne ekonomik refahı adadaki Türkler ile paylaşmak istemiyor. Rum tarafı 1963'te ele geçirdiği ortaklık devletinde Kıbrıs Türkleri'nin azınlığa indirmek olarak görüyor. Bunda Rum yönetimini üye olarak kabul eden AB'nin de hatası olduğunu akılda tutmamız gerekiyor. Verilen sözler de tutulmamıştır.

"KIBRIS MİLLİ DAVAMIZDIR"

Sayın Cumhurbaşkanı tecrübeleri nedeniyle bu süreci çok iyi bilmektedir. Kendisinin Rum tarafına verdiği mesajlarda Kıbrıs Türk'ünün egemenliğinden taviz verilmeyeceğini söylemesini çok haklı buluyorum. Kıbrıs meselesinde en gerçekçi çözümün adada iki devletin var olmasından geçtiğine inanıyoruz. Kıbrıs meselesinin bugüne kadar çözümsüz kalışının temelinde Rum tarafının Kıbrıs Türklerinin eşit uluslararası statüsünü reddetmesi vardır.

Adadaki iki halkın barış içinde yaşayabileceğine dair tutumumuzu koruyoruz. Bugün çok daha farklı bir uluslararası konjonktür içindeyiz. Dünün güneşi ile bugünün çamaşırı kurutulamaz. Eski dönemin ezberleriyle iğne ile kuyu kazmak bizi bir yere götürmez. Bunu mümkün kılabilmek için her zaman yapıcı sonuç odaklı adaletli ve insancıl yaklaşımımızı Kıbrıs Türk halkı ile birlikte sürdüreceğiz. Kıbrıs Milli davamızdır, duruşumuz nettir. Kıbrıs meselesine en gerçekçi çözümün Ada'da iki devletin bir arada var olmasından geçtiğine inanıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı ile iş birliğimizin hızlanması için yapabileceklerimizi de ele aldık. Kıbrıs Türkü için hayata geçirdiğimiz projeleri değerlendirdik. Gelecekte aynı kararlılıkla bu gayretlerimiz sürecektir. KKTC'nin uluslararası arenada layıkıyla temsil edilmesi için siyasi ve diplomatik gayretlerimiz eş güdüm halinde devam edecek. Ana vatan ve garantör ülke olarak bugün olduğu gibi yarın da Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız.

"TÜRKİYE'NİN HER ZAMAN YANIMIZDA OLDUĞUNU BİLMEK EN BÜYÜK GÜVENCEMİZDİR"

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ortak basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada herkesin bildiği gibi KKTC-Türkiye ilişkileri başka devletlerle ilişkilerimizle kıyaslanamayacak kadar özeldir. KKTC Cumhurbaşkanları her dönemde ilk ziyaretlerini Türkiye'ye yapmışlardır. Bu elbette KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı olarak benim dönemimde de böyle olacaktır. Bugün bu ziyareti yapıyor olmaktan son derece mutluyum. Belirtmek isterim ki kardeşlik bağlarımızı ve ülkemi halkımı Türkiye kamuoyunda daha bilinir kılmak benim için en önemli çalışmalardan biri olacaktır.

Özellikle Kıbrıs'ın güneyinde silahlanmanın arttığı dönemde Türkiye, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin çalışmalarda dün olduğu gibi bugün de önemlidir. Kıbrıs Türk halkı bu statüsü gereği Kıbrıs adasının tamamında egemenlik hakkına sahiptir. 10 yıllardır çözülemeyen bir sorun vardır. Bu sorun sadece Kıbrıslı Türkler ve Rumları değil bölgede barış arayanları olumsuz etkilemektedir. Doğu Akdeniz'de çözümün yolu diyalog ve müzakeredir.

Daha önce olduğu gibi bu dönemde Türkiye'nin açacağı diplomatik kanallardan faydalanarak, BM'de ve erişebildiğimiz her yerde halkımızın çıkarlarını savunacağız. Kimse bizi görmezden gelemeyecek yok sayamayacaktır. Dünya ile buluşmamızı kimse engellemeyecektir. Türkiye'nin her zaman yanımızda olduğunu ve gelecekte de yanımızda olacağını bilmek en büyük güvencemizdir."



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine ilk yurt dışı ziyaretini bugün Türkiye'ye yapıyor.

Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ı resmi törenle karşılarken ikili arasındaki görüşme başladı.

RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Erhürman'ın yerlerini almalarının ardından İstiklal Marşı çalındı. Törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı tüfekli gösteri gerçekleştirdi. 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin yer aldığı törende, 21 pare top atışı yapıldı. Ardından Erhürman, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Erhürman, birbirlerine heyetlerini takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Erhürman, merdivenlerde Türkiye ve KKTC bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

İŞTE MASADAKİ KONULAR

Kritik ziyareti sosyal medya hesabından duyuran İletişim Başkanı Burhanettin Duran şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, ilk yurt dışı ziyaretini 13 Kasım 2025 tarihinde ülkemize gerçekleştirecektir.

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Kıbrıs meselesine ilişkin güncel gelişmeler değerlendirilecek olup, Türkiye-KKTC ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacaktır.