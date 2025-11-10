Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak? Bakan Tunç son noktayı koydu: Söz yargının

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'da katıldığı Yargı Teşkilatı toplantısında SABAH'a önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, AİHM tarafından Selahattin Demirtaş tarafından verilen hak ihlali kararının benzerlerinin daha önce de verildiğini belirtti. Tunç, tahliyeye yönelik, "Bu karar mahkemeye ulaştığında mahkeme değerlendirmesini yapacak. Demirtaş şu anda hükümözlü. Mahkeme bütün boyutlarıyla kararı inceleyecek. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi terör propagandasından 4 yıl 8 ay Terör örgütü propagandası suçundan ceza verilmişti. 31 Ekim 2019'a kadar bu cezası infaz edildi. Kobani'den 20 Eylül 2019'da tutuklama verilmişti. Tamamen yargı süreçleriyle ilgili bir konu" diye konuştu.

ÖZEL SINIRI AŞTI

CHP lideri Özgür Özel'in gerek İBB gerekse CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmalardaki skandal hakaretlere varan açıklamalarıyla ilgili ise, "Özgür Özel gerek İBB gerek Beşiktaş adli soruşturmalarını sanki bir siyasi soruşturma gibi algı çalışmasından ibaret. Suçlamaların içeriğine hiç girmiyorlar, bir takım iddialar ortaya atıyorlar. Ana muhalefet partisinin Genel Başkanı özellikle yargıyla ilgili konularda yaptığı açıklamalarında maalesef sınırı hep aşıyor" dedi.

İmamoğlu'na yönelik yürütülen casusluk soruşturmasıyla ilgili Tunç, "Devam eden bir soruşturma var. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olur olmaz verilerin kopyalanması gündeme gelmiş ve karar idari mahkeme kararıyla da durdurulmuştu. Sonrasında 19 Mart'ta yapılan savcılık açıklamasında İstanbul Senin uygulaması aracılığıyla kişisel verilerin ihlaline yönelik suçlamada var. O ve sonradan ortaya çıkan görüşmeler, savcılık tarafından değerlendirilecek" diye konuştu.

MEDYADA HER GÖRDÜĞÜNÜZE İNANMAYIN

6 yıl önce işlenen Ceren Özdemir cinayetinde katil zanlısının açık cezaevine çıktığına yönelik sosyal medyada, bir gazetecinin yayın yaparak yanlış bilgiyi yaydığına dikkat çeken Tunç, "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan adam nasıl açık cezaevine çıkar?

Acaba var mı bir şey diye bir araştırdık. Adam yüksek güvenlikli cezaevinde, çıkması da mümkün değil. Ama ne oldu milyonlara yayıldı. 'Katiller aramızda dolaşıyor' algısı oluştu. Bu tarz meselelerde sosyal medyada bu tip paylaşımları gördüğümüzde hemen inanmamamız lazım" dedi.