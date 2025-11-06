Sıvacı Adem Soytekin ikinci ifadesi ortaya çıktı! Rüşvet havuzu itirafı

06 Kasım 2025, Perşembe
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasalarından Adem Soytekin, rüşvet çarkıyla ilgili eksik belgeleri savcılığa teslim ederken ikinci kez verdiği ifade ortaya çıktı. Soytekin, rüşvet havuzundan yaklaşık 95 milyon lira kazandığını, bunun 40-45 milyonunu belgeleyebileceğini, 50 milyon lira da alacaklı olduğunu söyledi.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasalarından sıvacı Adem Soytekin, ikinci kez tutuklandıktan sonra kurulan rüşvet çarkıyla ilgili eksik verdiği bilgileri ifadesiyle tamamladı.

Soytekin, Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu sistemin 2019 yılından başlayıp 2025 dönemine kadar işleyişini, teslim edilen daire, çek, EFT ve nakit akışlarını, "havuz" hesaplamalarını ve faturalaştırma yöntemlerini detaylı belgelerle anlattı. Soytekin, Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet olarak veya zorla müteahhitlerden aldığı daireleri Cumhuriyet Başsavcılığına tek tek bildirdi.

İKİNCİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İmamoğlu'nun "para kasalarından" Adem Soytekin'in ikinci kez verdiği ifade ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre Soytekin, iş insanlarından alınan rüşvetlerle 41 milyon liraya satın alınan CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının yenilenmesini kendi şirketinin yaptığını belirtti.

Rüşvet havuzundan yaklaşık 95 milyon lira kazandığını, bunun 40-45 milyonunu belgeleyebileceğini, 50 milyon lira da alacaklı olduğunu söyledi.

Soytekin, KİPTAŞ Pendik Arkatlı Evleri projesinde de KİPTAŞ Başkanı Ali Kurt'un 10 daireyi bir galerici adına aldığını, CHP Milletvekili Özgür Karabat'ın eniştesi Bektaş Ulusan'ın 4 daire edindiğini, İSTTELKOM Genel Müdürü Melih Geçek'in de ortak bir dairesi bulunduğunu ifade etti.

