Sıvacı Adem Soytekin ikinci ifadesi ortaya çıktı! Rüşvet havuzu itirafı

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasalarından sıvacı Adem Soytekin, ikinci kez tutuklandıktan sonra kurulan rüşvet çarkıyla ilgili eksik verdiği bilgileri ifadesiyle tamamladı.

Soytekin, Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu sistemin 2019 yılından başlayıp 2025 dönemine kadar işleyişini, teslim edilen daire, çek, EFT ve nakit akışlarını, "havuz" hesaplamalarını ve faturalaştırma yöntemlerini detaylı belgelerle anlattı. Soytekin, Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet olarak veya zorla müteahhitlerden aldığı daireleri Cumhuriyet Başsavcılığına tek tek bildirdi.