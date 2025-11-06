Murat Kurum tarihi açıkladı: Kentsel dönüşümü tamamlanan konut ve iş yerleri teslim edilecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Ataşehir'deki kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında inşa edilen 1442 konut ve 121 iş yerinin yarın hak sahiplerine teslim edileceğini bildirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Ataşehir'de kentsel dönüşüm kapsamında yapımı tamamlanan 1442 konut ve 121 iş yerinin yarın hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"İstanbul'umuzu sağlam ve güvenli yapılara kavuşturmak için çalışıyoruz. Ataşehir'de kentsel dönüşümün en güzel örneklerinden birini gerçekleştirdik. Yarın 3 etaptan oluşan 1442 konut ve 121 iş yerimizi hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ediyoruz."
Kurum, paylaşımında tamamlanan konut, iş yeri ve yaşam alanlarını gösteren bir videoya da yer verdi.
