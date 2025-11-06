Murat Kurum tarihi açıkladı: Kentsel dönüşümü tamamlanan konut ve iş yerleri teslim edilecek

Bakan Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İstanbul'umuzu sağlam ve güvenli yapılara kavuşturmak için çalışıyoruz. Ataşehir'de kentsel dönüşümün en güzel örneklerinden birini gerçekleştirdik. Yarın 3 etaptan oluşan 1442 konut ve 121 iş yerimizi hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ediyoruz."

Kurum, paylaşımında tamamlanan konut, iş yeri ve yaşam alanlarını gösteren bir videoya da yer verdi.