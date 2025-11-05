Milli Savunma Bakanı Güler’den PKK’ya net uyarı: Derhal terör faaliyetlerine son verin

(Foto: AA)

"TÜRKİYE'Yİ GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ"

Savunma sanayisi ve teknolojide bakanlık olarak görevleri olduğunu ifade eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise "Burada bize de önemli görevler düşmektedir. O da huzur ve güvenin tesisidir. Zira, huzur ve güven olmadan üretim olmaz. Güvenlik olmadan yatırım gelmez. Kamu düzeni olmadan ihracat sürdürülemez. İçişleri Bakanlığı olarak, göreve geldiğimiz günden bu yana 'Türkiye'nin Huzuru' şiarıyla, suç ve suçluyla mücadelede, tam bir seferberlik ruhuyla hareket ediyoruz. Kara vatan, mavi vatan ve siber vatanda, tereddütsüz, tavizsiz, 7/24 görevdeyiz. Çünkü dünya değişiyor. Suç yapıları değişiyor. Siber alan, hibrit tehditler ve dijital suç örgütleri sınır tanımıyor. İşte bu nedenle diyoruz ki, yeni tehditlere, yeni güvenlik anlayışlarıyla karşılık vermek zorundayız. Bugün kendi mühendislerimizin alın teriyle, İHA ve SİHA'lardan, zırhlı araçlara, haberleşme sistemlerinden, yerli helikopter ve füzelere kadar geniş bir yelpazede özgün ürünler geliştiriyoruz. Ve bu gelişmeler, sadece savaş alanlarında değil, şehir güvenliğinde, sınır hattında, suçla mücadelede ve afet anlarında da aktif olarak kullanılıyor. İnşallah 'Terörsüz Türkiye' hedefimizle de milli birlik ve kardeşliğimizin etrafında daha güçlü kenetleneceğiz. Terörle mücadeleye ayrılan kaynakları üretim, teknoloji ve inovasyona tahvil edeceğimiz bir Türkiye'yi, hep birlikte geleceğe taşıyacağız" dedi.

Konuşmaların ardından fuar törenle açıldı. Bakanlar Güler ve Yerlikaya, fuara katılan firmaların stantlarını ziyaret edip, çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.