Ekimde 24 milyar dolarla ihracat rekoru kırıldı!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ekim ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Bakan Bolat "Ekim ayında 12 aylık ihracat 270,2 milyar doları aşarak rekor kırdı" dedi.

İşte Bakan Bolat'ın konuşmasından satır başları:

Ekim ayında ihracat yıllık yüzde 2,3 artışla 24 milyar dolar oldu. Ekim ayında ihracat en yüksek ekim ayı rakamına ulaştı. Ekim ayında 12 aylık ihracat 270,2 milyar doları aşarak rekor kırdı.

Hizmetler ihracatında yıl sonu hedefi olan 121 milyar doları 10 aylık dönemde yıllıklandırılmış bazda aştık.

10 ayda mal ihracatında 8,4 milyar dolar artış yaşandı. 30 ayın 22'sinde mal ihracatını artırmayı başardık. Son 30 ayın 17'sinde rekorlar kırıldı.

Ekim ayında ithalat yüzde 6,6 artarak 31,4 milyar dolar oldu. Ekim ayında altın ithalatında 2,8 milyar dolar artış yaşandı.