03 Kasım 2025, Pazartesi
AK Parti 23 yıldır tek başına iktidar! Türkiye’nin kaderi 3 Kasım 2002’de değişti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 2001'de kurulan AK Parti, Türk siyasi tarihinin çok partili döneminde, 3 Kasım 2002'den bu yana en uzun süre kesintisiz iktidarda kalan partisi oldu. AK Parti, 3 Kasım erken genel seçimlerde yüzde 35 oy alarak tek başına iktidar oldu ve girdiği her seçimi kazandı.