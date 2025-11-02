Kırmızı bültenle aranan 11 suçlu Türkiye’ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası ve ulusal seviyede aranan 11 suçlunun yurt dışından ülkeye getirildiğini açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonun Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele ile Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele birimlerinin koordinasyonunda yürütüldüğünü belirtti.

Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İşte Türkiye'ye getirilen o şahıslar (X)

Yurt dışından getirilen şahıslar arasında Gürcistan'dan 6, Almanya'dan 3, Arnavutluk ve Belçika'dan birer kişi bulunuyor. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 9 kişi ve ulusal seviyede aranan 2 kişi yapılan operasyonla yakalandı.

Kırmızı bültenle getirilen bazı isimler ve suçları şöyle:

A.A. (Gürcistan): Bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık ve kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı

R.A. (Gürcistan): Kasten öldürmeye teşebbüs

Ö.İ. (Gürcistan): İş yerinde silahla yağmaya teşebbüs, ruhsatsız silah taşıma

R.O. (Gürcistan): Çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

Z.Y. (Almanya): Silahla konutta yağma

G.Y. (Almanya): Kasten öldürme

E.L. (Almanya): Uyuşturucu madde ticareti

U.Ç. (Arnavutluk): Tasarlayarak öldürme, ruhsatsız silah bulundurma

T.C. (Belçika): Hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal

Ulusal seviyede aranan ve yakalanan iki kişi ise Gürcistan'da gözaltına alınarak Türkiye'ye getirildi.