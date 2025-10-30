Mavi Vatan’da dev tatbikat! Komutanlardan savaş gemisinde net mesaj: İHA’da bir numarayız

Türk donanmasının TCG Sancaktar gemisinde gerçekleştirilen ve Karadeniz'deki güvenlik dinamiklerinin ele alındığı tatbikat, üst düzey komutanların katılımıyla önemli açıklamalara sahne oldu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, A Haber'e verdikleri özel röportajda tatbikatın amaçlarından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcı gücüne ve yerli savunma sanayisinin son ürünü milli akıllı mayın "Malaman"a kadar birçok konuda kritik mesajlar verdi.

GENELKURMAY BAŞKANI BAYRAKTAROĞLU: "TATBİKATIN AMACI KARADENİZ'DEKİ GÖREVLERE HAZIRLIK"

Terör ve Güvenlik Uzmanı Dr. Eray Güçlüer'in "Bu tatbikatın amacı ve önemi nedir?" sorusuna yanıt veren Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, tatbikatın Karadeniz'deki mevcut ve potansiyel görevlere hazırlık niteliği taşıdığını vurguladı. Bayraktaroğlu, tatbikatın iki ana amacı olduğunu belirtti:

"Bu tatbikatın amacı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın mayın harekatı konusunda eğitimini pekiştirmek, güçlendirmek ve daha ileriye doğru bir katkıda bulunmaktır. Aynı zamanda biliyorsunuz biz Karadeniz görevi ile ilgili, Ukrayna-Rusya ateşkesinden sonra mayın harekat görevini de üzerimize aldık. Bu üzerimize aldığımız bu görevi Romanya ve Bulgaristan'la da beraber yapıyoruz... Bu mayın harekatının da bu eğitiminin geliştirerek, ileride Karadeniz'de alabileceğimiz görevleri layıkı veçhile yapmaktır. En büyük amacımız budur."

Bayraktaroğlu, ikinci amacın ise milli savunma sanayii ürünlerini test etmek olduğunu ekledi:

"İkinci amacımız, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin milli ve yerli sanayi üretiminin aldığımız malzemelerin kullanımını denemek, onların gelişimini sağlamak ve hem Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, hem Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza veyahut dost ve müttefik ülkelerimizin de bu silah ve teçhizattan almasını sağlamaktır."