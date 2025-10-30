Mavi Vatan'da dev tatbikat! Komutanlardan savaş gemisinde net mesaj: İHA'da bir numarayız
Türk donanmasının TCG Sancaktar gemisinde yapılan tatbikatta, Karadeniz’deki güvenlik dinamikleri ele alındı. Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, tatbikatın mayın harekâtı hazırlığı, milli savunma sanayi ürünlerinin test edilmesi ve Karadeniz’de her türlü güvenliğin sağlanması amaçlı olduğunu A Haber'e verdikleri özel röportajda açıkladı. Milli akıllı dip mayını “Malaman” da tanıtıldı.
Türk donanmasının TCG Sancaktar gemisinde gerçekleştirilen ve Karadeniz'deki güvenlik dinamiklerinin ele alındığı tatbikat, üst düzey komutanların katılımıyla önemli açıklamalara sahne oldu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, A Haber'e verdikleri özel röportajda tatbikatın amaçlarından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcı gücüne ve yerli savunma sanayisinin son ürünü milli akıllı mayın "Malaman"a kadar birçok konuda kritik mesajlar verdi.
GENELKURMAY BAŞKANI BAYRAKTAROĞLU: "TATBİKATIN AMACI KARADENİZ'DEKİ GÖREVLERE HAZIRLIK"
Terör ve Güvenlik Uzmanı Dr. Eray Güçlüer'in "Bu tatbikatın amacı ve önemi nedir?" sorusuna yanıt veren Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, tatbikatın Karadeniz'deki mevcut ve potansiyel görevlere hazırlık niteliği taşıdığını vurguladı. Bayraktaroğlu, tatbikatın iki ana amacı olduğunu belirtti:
"Bu tatbikatın amacı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın mayın harekatı konusunda eğitimini pekiştirmek, güçlendirmek ve daha ileriye doğru bir katkıda bulunmaktır. Aynı zamanda biliyorsunuz biz Karadeniz görevi ile ilgili, Ukrayna-Rusya ateşkesinden sonra mayın harekat görevini de üzerimize aldık. Bu üzerimize aldığımız bu görevi Romanya ve Bulgaristan'la da beraber yapıyoruz... Bu mayın harekatının da bu eğitiminin geliştirerek, ileride Karadeniz'de alabileceğimiz görevleri layıkı veçhile yapmaktır. En büyük amacımız budur."
Bayraktaroğlu, ikinci amacın ise milli savunma sanayii ürünlerini test etmek olduğunu ekledi:
"İkinci amacımız, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin milli ve yerli sanayi üretiminin aldığımız malzemelerin kullanımını denemek, onların gelişimini sağlamak ve hem Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, hem Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza veyahut dost ve müttefik ülkelerimizin de bu silah ve teçhizattan almasını sağlamaktır."
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI TATLIOĞLU: "KARADENİZ'DE HER TÜRLÜ GÜVENLİĞİ ALABİLECEK GÜÇTEYİZ"
Dr. Eray Güçlüer'in Karadeniz Görev Grubu'na (MCM Black) neden ihtiyaç duyulduğu ve Türkiye'nin rolü hakkındaki sorusunu yanıtlayan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Türk donanmasının mayın filosu kapasitesine ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın getirdiği tehditlere dikkat çekti. Tatlıoğlu, savaş nedeniyle sürüklenen mayınlara karşı alınan önlemleri ve Türk donanmasının hazırlık seviyesini şöyle anlattı:
"Halihazırda Rusya-Ukrayna savaşının başında dökülmüş olan, Odesa'nın güneyine dökülmüş olan demirli ve sürüklenen mayınlarla mücadele içerisindeyiz... Şu ana kadar 22 tane sürüklenen mayın Odesa sahillerinden Türk sahillerine kadar geldi ancak biz bunları bulduk, imha ettik... Karadeniz'deki deniz güvenliği ile ilgili NATO'ya deklerimiz, Karadeniz'deki deniz güvenliğini gerek mayınlara karşı olsun gerek seyrüsefer serbestisine karşı olsun, her türlü güvenliği alabilecek güçteyiz."
GURUR KAYNAĞI YENİ SİLAH: MİLLİ AKILLI DİP MAYINI "MALAMAN"
Röportajın en dikkat çekici anlarından biri, Oramiral Tatlıoğlu'nun Türkiye'nin ilk milli ve akıllı dip mayını "Malaman" hakkındaki açıklamaları oldu. Dr. Güçlüer'in sorusu üzerine Tatlıoğlu, tarihi Çanakkale Zaferi'ne atıfta bulunarak milli mayın geliştirmenin önemini vurguladı:
"Biz mayında tarihte de çok iyiydik. Çanakkale Boğazı'na döktüğümüz mayınlar nedeniyle 1915'te dönemin en güçlü donanması Çanakkale'yi geçemedi ve 'Çanakkale geçilmez' dedirtti. Biz de bu kapsamda gene kendi mayınımızı üretelim kararı aldık ve şu anda Malaman ismini verdiğimiz akıllı dip mayını Türklerin milli mayınıdır."
GENELKURMAY BAŞKANI'NDAN NET MESAJ: "TSK, DÜNYADA EN İLERİ SEVİYEDE"
Dr. Güçlüer'in, "Ordumuz dosta güven veriyor fakat bazılarını da rahatsız ediyor. Bu konuda ne söylemek istersiniz?" şeklindeki son sorusuna Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, TSK'nın muharebe tecrübesi ve teknolojik yetkinliğiyle dünyada öncü bir konumda olduğunu belirterek yanıt verdi:
"Türk Silahlı Kuvvetleri şu anda son dönemde muharebe tecrübesi en yüksek bir Silahlı Kuvvetleri'dir... Şu anda yerli ve milli savunma sanayinin geliştirmiş olduğu silah ve teçhizatı kullanım becerisi açısından da dünyada en ileri seviyedeyiz. İHA ve SİHA'da dünyada bir numarayız. Elektronik harpte çok ileri seviyedeyiz... Sonuçta Türk Silahlı Kuvvetleri elde etmiş olduğu muharebe tecrübesi ile dünyada en ileri seviyedeki bir Silahlı Kuvvetleri'ne sahiptir. Bu coğrafyadaki yaşamanın bedeli çok kolay değildir... Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri de her türlü mücadeleyi yapabilecek, milletinin emrinde caydırıcı bir güç olmaya devam edecektir."
