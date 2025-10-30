30 Ekim 2025, Perşembe

TSK’dan Karadeniz’de tarihi gövde gösterisi: Caydırıcı güç olmaya devam edeceğiz!

Giriş: 30.10.2025 15:29
Türk donanmasının TCG Sancaktar gemisinde gerçekleştirilen ve Karadeniz'deki güvenlik dinamiklerinin ele alındığı tatbikat, üst düzey komutanların katılımıyla önemli açıklamalara sahne oldu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, A Haber'e verdikleri özel röportajda tatbikatın amaçlarından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcı gücüne ve yerli savunma sanayisinin son ürünü milli akıllı mayın "Malaman"a kadar birçok konuda kritik mesajlar verdi.
