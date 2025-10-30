Kritik zirvede saat belli oldu! Başkan Erdoğan DEM Parti’yi Külliye’de kabul edecek

(Foto: AA)

KRİTİK ZİRVEDE SAAT BELLİ OLDU

Başkan Erdoğan'ın DEM Parti Heyeti'ni 30 Ekim Perşembe günü saat 17.30'da kabul edeceği öğrenildi.

HANGİ KONULAR MASADA?

Görüşmede Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durum, sahadaki yansımaları ve atılacak yasal adımların konuşulması bekleniyor.

TBMM'DE TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAİSİ

Görüşmenin yapıldığı gün gözler ayrıca Meclis'te de olacak. Meclis'te Milli Dayanışma, Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu'nda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sunum yapacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sürece dair atılacak yasal adım noktasında komisyonun önerilerini de dinlemesi bekleniyor. Komisyon çalışmalarını tamamlamadan, MİT Başkanı İbrahim Kalın da komisyona gelerek sahadaki son durum hakkında bilgi vermesi bekleniyor. Son dinlemelerin yapılmasının ardından komisyonda yasal bir çerçeve çizilmesi için rapor hazırlanacak.

Şu an her parti grubu kendi çalışmasını yapacak, sonrasında ortak bir metinde uzlaşılmasının ardından Genel Kurul'a sunulacak.

NE OLMUŞTU?

Başkan Erdoğan daha önce 10 Nisan ve 7 Temmuz'da heyeti kabul etmişti. Birinci görüşme 13 yıl aradan sonra ilk temas olarak tarihe geçen görüşmede, bir süre önce yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de yer almıştı. Başkan Erdoğan, 1 Ekim'de Meclis Genel Kurulu'nda DEM Parti dahil tüm partilerle ve akşamki resepsiyonda bulunan partilerin lideri ile bir araya gelmişti.