Terörsüz Türkiye sürecinde hangi noktadayız?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Kritik ziyaretin şifrelerini Siyaset Bilimci Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş A Haber canlı yayınında değerlendirdi.