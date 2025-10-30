30 Ekim 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Terörsüz Türkiye sürecinde hangi noktadayız?
Terörsüz Türkiye sürecinde hangi noktadayız?

Terörsüz Türkiye sürecinde hangi noktadayız?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.10.2025 19:04
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Kritik ziyaretin şifrelerini Siyaset Bilimci Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
Terörsüz Türkiye sürecinde hangi noktadayız?
Terörsüz Türkiye sürecinde hangi noktadayız?
Terörsüz Türkiye sürecinde hangi noktadayız?
Başkan Erdoğan DEM İmralı heyetini kabul etti
Başkan Erdoğan DEM İmralı heyetini kabul etti
Başkan Erdoğan DEM İmralı heyetini saat 18.00’de kabul edecek!
Başkan Erdoğan DEM İmralı heyetini saat 18.00'de kabul edecek!
Gazze’deki soykırımı Almanya görmüyor mu?
"Gazze'deki soykırımı Almanya görmüyor mu?"
Hamas’ta bomba yok İsrail’de var
"Hamas'ta bomba yok İsrail'de var"
Başkan Erdoğan’dan Merz’e Gazze yanıtı
Başkan Erdoğan’dan Merz’e Gazze yanıtı
A Haber ROKETSAN tesislerinde
A Haber ROKETSAN tesislerinde
Bilir ailesinin 4 ferdine veda!
Bilir ailesinin 4 ferdine veda!
TSK’dan Karadeniz’de tarihi gövde gösterisi!
TSK'dan Karadeniz'de tarihi gövde gösterisi!
Asrın projesi Marmaray 12 yaşında!
Asrın projesi Marmaray 12 yaşında!
Diyarbakır’da kaya petrolü sondajına başlanıyor!
Diyarbakır’da kaya petrolü sondajına başlanıyor!
İstanbullunun bilgileri kime, nasıl sızdırıldı?
İstanbullunun bilgileri kime, nasıl sızdırıldı?
Daha Fazla Video Göster