30 Ekim 2025, Perşembe

Ana gündem Terörsüz Türkiye: Başkan Erdoğan DEM İmralı heyetini kabul etti
Ana gündem Terörsüz Türkiye: Başkan Erdoğan DEM İmralı heyetini kabul etti

Ana gündem Terörsüz Türkiye: Başkan Erdoğan DEM İmralı heyetini kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.10.2025 18:57
Başkan Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durum, sahadaki yansımaları ve atılacak yasal adımların konuşulması bekleniyor. Detayları A Haber muhabirleri Mert Hacalioğlu ile İlter Yeşiltaş aktardı.
