30 Ekim 2025, Perşembe
Ana gündem Terörsüz Türkiye: Başkan Erdoğan DEM İmralı heyetini kabul etti
Başkan Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durum, sahadaki yansımaları ve atılacak yasal adımların konuşulması bekleniyor. Detayları A Haber muhabirleri Mert Hacalioğlu ile İlter Yeşiltaş aktardı.