ABD’de esas savaş içerde! İki Amerika var...
İsrail ordusu katil Bibi’nin emriyle Gazze Şeridi’nde yeniden bombardıman düzenlemeye başladı. Devam eden saldırılara ABD’nin getireceği açıklama merak konusu olurken, canlı yayına katılan A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, Amerika’daki derin Siyonist yapıya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Gazze Şeridi'nde Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması katil Bibi'nin emriyle yeniden bozuldu. Konuya ABD'nin yapacağı açıklama merak konusu olurken, Amerika içindeki derin Siyonist yapılanmaya karşı Trump'ın savaş açtığı belirtildi. Konuya ilişkin A Haber canlı yayınına katılan Sapmaz, ABD'de iki ayrı yapının varlığına dikkat çekerek, Trump'ın prestijini Netanyahu'nun yerle bir ettiğini belirterek Orta Doğu'daki dengelere ilişkin konuştu. Sapmaz, bu aşamada Netanyahu'nun en korktuğu liderin de Erdoğan olduğunu söyledi.
"NETANYAHU TRUMP'IN PRESTİJİNİ YERLE BİR ETTİ"
Ateşkes süreciyle birlikte Gazze'nin yeniden yapılanmasının maliyetini açıklayan A Haber ABD Muhabiri İrfan Sapmaz, bunun 50 milyar dolar olduğunu söyledi. ABD için büyük bir meblağ olmadığına dikkat çeken Sapmaz, Trump'ın Orta Doğu'daki ülkelerden yaklaşık 5.2 trilyon dolar topladığını hatırlatarak şöyle konuştu:
Şu an Dünya Bankası'nın raporlarına göre, Gazze'deki yeniden yapılanmanın maliyeti 50 milyar dolar. Bu Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump için çok büyük bir para değil. Zaten Donald Trump, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'a gitti, kendi deyimiyle 5.2 trilyon dolarlık bir anlaşmalarla döndü. Ama Donald Trump'ın prestijini yerle bir etti Netanyahu. Çok açık bir şekilde Netanyahu'nun "Beyaz Saray'ı ve Donald Trump'ı ben yönetiyorum" şeklindeki konuşmaları Amerikan ana akım medyasında da yer aldı. Şu anda Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nde eğer Netanyahu'ya karşı çok açık ve sert bir şekilde açıklamalarda bulunmuyorsa, içerideki bu derin yapıyla da çatışmak istemiyor.
ABD'DEKİ 100 YILLIK DERİN YAPI…
Bir taraftan Şarm El Şeyh'te verilen mesaj, üstü kapalı şuydu Donald Trump'ın söylemek istediği: Ben şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde üzerime düşeni yapmaya çalışıyorum ama bunda çok başarılı olamıyorum. Buradaki 100 yıllık derin yapı içerisindeki İsrail lobilerinin, savunma sanayi şirketlerinin... ki savunma sanayi şirketlerinin tehlikesini ilk kez 1961 yılında Başkan Eisenhower veda konuşmasında yazmıştı. Amerika'daki Amerikan tarihine oradan girdi bu. "Amerika Birleşik Devletleri'nin demokrasisi için bu savunma sanayi şirketlerine dikkat edin" demişti. İkinci kim söyledi bunu? Joe Biden söyledi. Veda konuşmasında Joe Biden aynı endişeyi dile getirdi. Çünkü hiçbir şey yapamadı Joe Biden da. Şu anda bu derin yapıyla açıkça savaşan kim? Donald Trump.
NETANYAHU'NUN EN ÇOK KORKTUĞU İSİM: ERDOĞAN
Onun için de Şarm El Şeyh'te dünya ülkelerine "Gelin hep beraber bu Netanyahu belasına karşı bir ortak adım atalım" diyor. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı'na çok sıkı bir şekilde yapışıyor. Netanyahu'nun en çok korktuğu Sayın Cumhurbaşkanı çünkü. Türk ordusu çünkü. Bugünlerdeki en büyük tehlike onun için neydi? Kendisine de sordular hatırlarsanız JD Vance'le birlikteyken ya da Marco Rubio'yla birlikteyken Türk askerinin "Evet, asla kabul etmem" dedi. Neden? Çünkü çok korkuyor. Türk ordusunun ya da işte barış gücü adı altında Türk askerinin sayısı önemli değil. 10 ya da 20 tane Türk askerinin girmesi bile sembolik olarak çok önemli. Onun için gerçekten Donald Trump burada bu işi bitirmek istiyor."
ABD'DE ESAS SAVAŞ İÇERDE
"Amerika'yla İsrail arasında mı kartlar yeniden mi dağıtılıyor?" sorusuna yanıt veren Sapmaz, ABD'nin tek bir yapıdan ziyade ikiye ayrılması gerektiğini belirterek, "Amerika'ya artık ikiye ayırmak lazım. İki Amerika var burada. Amerika deyince hepsini İsrail'in emrindeki bir Amerika olarak anlaşılıyor. Ama buradaki esas savaş Amerika Birleşik Devletleri'ndeki derin yapıyla Cumhuriyetçi taban, Magacılar ve Donald Trump'ın bu yapıya karşı savaşı." ifadelerini kullandı.
"İSRAİL TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALIYOR!"
Gazeteci Zafer Şahin: Netanyahu bugün bir açıklama yapıyor ve diyor ki, bak Türkiye'yi hedef alıyor. Türkiye ve Katar'ın, özellikle de Türkiye'nin son yıllarda İsrail'i ve Siyonizm'e karşı en hafif tabiriyle düşmanca bir tavır içerisinde olduğunu söylüyor ve şöyle devam ediyor:
"Bu talihsiz bir şey, çünkü aramızda bir çatışma olmamalı ama gözümüz açık, durumu takip ediyoruz. Buradaki gücü oluşturacak gücü tamamen ben belirleyeceğim, biz belirleyeceğiz. Amerika da buna tamam diyor."
"MESELE ARTIK YALNIZCA GAZZE DEĞİL…"
Yani burada aslında hem Turgut Alp hem İrfan Sapmaz'ın anlattıklarından şu sonucu rahatlıkla çıkartabiliriz: Mesele artık sadece Gazze değil arkadaşlar. Yani mesele, merkezi Ortadoğu olan o yeni nizam oluşturulurken kim nerede, hangi pozisyonda olacak? Biraz da bunun kavgası var. Yani evet saha Gazze ama masadaki dosyalar biraz daha kapsamlı ve geniş.
"NETANYAHU SEÇİMLERİ ÖNE ALMAK İSTİYOR
Gazeteci Bülent Erandaç: Jeopolitik yeni haritalar gelişiyor. Bu çok önemli. Bunun üzerinde durmamız lazım. Türkiye ve Trump'ın Ortadoğu üzerinde ve Suriye'de tabii bunun içine koyacağız. Önemli bir gelişme. Yardımcısını gönderdi. Dışişleri Bakanı Rubio gitti. Damadı orada, Witkoff orada. Ya bu kadar insanın bulunduğu bir ortamda çırpınıyor şu an Netanyahu. Çünkü giderek kaybetmekte. Kısa bir ek yapayım: Seçimleri de öne almaya çalışıyor son aldığımız haberlere göre. Gelecek yıl Aralık'ta, Kasım'da yapılacaktı. Temmuz'a çekmek istiyor. Çok az bir zaman kaldı. Seçimleri kazanma niyetinde. Yoksa yargılanacak, atılacak, gözden düşmüş durumda. Bu son çırpınışları gibi geliyor bana.
