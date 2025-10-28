ABD’de esas savaş içerde! İki Amerika var...

Gazze Şeridi'nde Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması katil Bibi'nin emriyle yeniden bozuldu. Konuya ABD'nin yapacağı açıklama merak konusu olurken, Amerika içindeki derin Siyonist yapılanmaya karşı Trump'ın savaş açtığı belirtildi. Konuya ilişkin A Haber canlı yayınına katılan Sapmaz, ABD'de iki ayrı yapının varlığına dikkat çekerek, Trump'ın prestijini Netanyahu'nun yerle bir ettiğini belirterek Orta Doğu'daki dengelere ilişkin konuştu. Sapmaz, bu aşamada Netanyahu'nun en korktuğu liderin de Erdoğan olduğunu söyledi.

"NETANYAHU TRUMP'IN PRESTİJİNİ YERLE BİR ETTİ"

Ateşkes süreciyle birlikte Gazze'nin yeniden yapılanmasının maliyetini açıklayan A Haber ABD Muhabiri İrfan Sapmaz, bunun 50 milyar dolar olduğunu söyledi. ABD için büyük bir meblağ olmadığına dikkat çeken Sapmaz, Trump'ın Orta Doğu'daki ülkelerden yaklaşık 5.2 trilyon dolar topladığını hatırlatarak şöyle konuştu:

Şu an Dünya Bankası'nın raporlarına göre, Gazze'deki yeniden yapılanmanın maliyeti 50 milyar dolar. Bu Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump için çok büyük bir para değil. Zaten Donald Trump, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'a gitti, kendi deyimiyle 5.2 trilyon dolarlık bir anlaşmalarla döndü. Ama Donald Trump'ın prestijini yerle bir etti Netanyahu. Çok açık bir şekilde Netanyahu'nun "Beyaz Saray'ı ve Donald Trump'ı ben yönetiyorum" şeklindeki konuşmaları Amerikan ana akım medyasında da yer aldı. Şu anda Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nde eğer Netanyahu'ya karşı çok açık ve sert bir şekilde açıklamalarda bulunmuyorsa, içerideki bu derin yapıyla da çatışmak istemiyor.