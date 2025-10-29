29 Ekim 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
A Haber'de dikkat çeken yorum: Mesele artık yalnızca Gazze değil...
İsrail ordusu katil Bibi’nin emriyle Gazze Şeridi’nde yeniden bombardıman düzenlemeye başladı. Gazeteci Zafer Şahin, durdurulamayan saldırılarla birlikte asıl meselenin artık yalnızca Gazze olmadığını belirterek, "Mesele, merkezi Ortadoğu olan o yeni nizam oluşturulurken kim nerede, hangi pozisyonda olacak?" dedi.