Rubio’dan skandal "Gazze görev gücü" açıklaması! Katil Netanyahu'ya destek
Türkiye'nin Gazze'deki ateşkeste oynadığı rol ve bölgedeki artan etkisi İsrail'i panikletmeye devam ederken ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Gazze görev gücüne ilişkin skandal açıklamalara yer verdi. Türk ordusunun Gazze'deki olası varlığından tedirgin olan Netanyahu'ya destek veren Rubio'ya "İsrail istemezse Türkiye giremez" dedi.
Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan, Hamas ve İsrail arasındaki ateşkesin ardından "Gazze görev gücünde yer alacağız, anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip edeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.
NETANYAHU'YU TÜRK ORDUSU ENDİŞESİ SARDI
Bu açıklamanın ardından gözler, Türkiye'nin sürece nasıl katkı sağlayacağına çevrilirken İsrail Başbakanı Netanyahu'yu korku sardı. Geçtiğimiz gün Türk askerinin Gazze'ye gönderilmesi konusunda endişelerini dile getiren Netanyahu, üstü kapalı şekilde buna karşı olduğunu ifade ederek "Bu konuda (Türk güvenlik personelinin Gazze'ye gitmesi konusunda) güçlü görüşlerim var. Bunların ne olduğunu tahmin etmek ister misiniz. Evet, biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN: GAZZE YENİDEN AYAĞA KALKACAK
Körfez turu dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair önemli mesajlar verdi. Erdoğan; "İsrail'in ateşkese ve anlaşmaya tam uyumunu sağlama noktasında daha fazla gayret etmeleri lazım. Bu süreçte İsrail'e yönelik yeterli diplomatik baskı şart. Gazze yeniden ayağa kalkacak, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu noktada Gazze'ye yardımların kesintisiz erişimi çok önemli. Yardımlarımızı Mısır'a sevk etmeye asla ara vermedik, vermeyiz" dedi.
RUBİO'DAN SKANDAL "GAZZE GÖREV GÜCÜ" AÇIKLAMASI
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Gazze görev gücüne ilişkin skandal açıklamalara yer verdi. Türk ordusunun Gazze'deki olası varlığından tedirgin olan Netanyahu'ya Rubio adeta destek olarak, "İsrail istemezse Türkiye giremez" dedi.
İsrail'in güneyinde, ateşkesin uygulanmasını denetleyen İsrailli, Amerikalı ve diğer Batılı yetkililerle bir araya gelen Rubio, "İki yıldır süren Gazze savaşının kalıcı bir şekilde sona ermesi için iyimserim" dedi.
Rubio, ateşkes anlaşmasının "muhtemelen en kısa sürede oluşturulabilecek istikrar gücü için gerekli koşulları" yaratmasının kritik öneme sahip olduğunu söyledi.
Tel Aviv'in Ankara'nın katılımına karşı çıktığı yönündeki iddiaları değerlendiren Rubio, İsrail'in "görev gücünü oluşturacak ülkeler üzerinde veto hakkına sahip olacağını" doğruladı.
Rubio, "Bu güce katılmak isteyen birçok ülke var. Ancak bu yapı, İsrail'in rahat hissedeceği kişilerden oluşmak zorunda" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Borsa ralliye kalktı, dolar ve altın çakıldı! Yatırımcı ne yapmalı? Uzmanı A Haber’de değerlendirdi
- Tütün ürünlerinde ÖTV düzenlemesi: Yeni oran ne kadar oldu?
- ÖTV matrah değişimi: Telefon fiyatları düşüyor! Hangi telefonlar ne kadar ucuzlayacak? İndirim beklenen modeller…
- İSTANBUL’DA YAĞIŞ BAŞLADI! Uyarılar peş peşe gelmişti: O saatte pik yapacak
- İnsan vücudunda kütlece en fazla bulunan element hangisidir?
- Hangi ünlü resmin orijinali günümüze daha yakın bir zamanda yapılmıştır?
- Osmanlı Devleti'nde idari ve askeri zümre mensupları için kullanılan "seyfiye"nin kökü olan "seyf"in kelime anlamı hangisidir?
- Franz Kafka'nın "Dönüşüm" adlı eserinin başında kendini dev bir böceğe dönüşmüş olarak bulan Gregor Samsa'nın başına hikayenin sonunda ne gelir?
- 2011-2025 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen Muslera Süper Lig kariyeri boyunca toplam kaç gol atmıştır?
- İnsan beyni, insan vücudu ağırlığının yaklaşık yüzde kaçını oluşturur?
- Pamuk prenses bile şaşırır! Her gün elma yemenin gerçek sırrı
- Hazırlıksız yakalanmayın! BEDAŞ açıkladı: İstanbul’da hangi ilçelerde elektrikler kesilecek, ne zaman gelecek?