Rubio’dan skandal "Gazze görev gücü" açıklaması! Katil Netanyahu'ya destek

(Foto: AA)

RUBİO'DAN SKANDAL "GAZZE GÖREV GÜCÜ" AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Gazze görev gücüne ilişkin skandal açıklamalara yer verdi. Türk ordusunun Gazze'deki olası varlığından tedirgin olan Netanyahu'ya Rubio adeta destek olarak, "İsrail istemezse Türkiye giremez" dedi.

İsrail'in güneyinde, ateşkesin uygulanmasını denetleyen İsrailli, Amerikalı ve diğer Batılı yetkililerle bir araya gelen Rubio, "İki yıldır süren Gazze savaşının kalıcı bir şekilde sona ermesi için iyimserim" dedi.

Rubio, ateşkes anlaşmasının "muhtemelen en kısa sürede oluşturulabilecek istikrar gücü için gerekli koşulları" yaratmasının kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Tel Aviv'in Ankara'nın katılımına karşı çıktığı yönündeki iddiaları değerlendiren Rubio, İsrail'in "görev gücünü oluşturacak ülkeler üzerinde veto hakkına sahip olacağını" doğruladı.

Rubio, "Bu güce katılmak isteyen birçok ülke var. Ancak bu yapı, İsrail'in rahat hissedeceği kişilerden oluşmak zorunda" ifadelerini kullandı.