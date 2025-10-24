24 Ekim 2025, Cuma
Rubio'dan skandal "Gazze görev gücü" açıklaması! Katil Netanyahu'ya destek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.10.2025 17:02 Güncelleme: 24.10.2025 18:24
Türkiye'nin Gazze'deki ateşkeste oynadığı rol ve bölgedeki artan etkisi İsrail'i panikletmeye devam ederken ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Gazze görev gücüne ilişkin skandal açıklamalara yer verdi. Türk ordusunun Gazze'deki olası varlığından tedirgin olan Netanyahu'ya destek veren Rubio'ya "İsrail istemezse Türkiye giremez" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan, Hamas ve İsrail arasındaki ateşkesin ardından "Gazze görev gücünde yer alacağız, anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip edeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

NETANYAHU'YU TÜRK ORDUSU ENDİŞESİ SARDI
Bu açıklamanın ardından gözler, Türkiye'nin sürece nasıl katkı sağlayacağına çevrilirken İsrail Başbakanı Netanyahu'yu korku sardı. Geçtiğimiz gün Türk askerinin Gazze'ye gönderilmesi konusunda endişelerini dile getiren Netanyahu, üstü kapalı şekilde buna karşı olduğunu ifade ederek "Bu konuda (Türk güvenlik personelinin Gazze'ye gitmesi konusunda) güçlü görüşlerim var. Bunların ne olduğunu tahmin etmek ister misiniz. Evet, biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN: GAZZE YENİDEN AYAĞA KALKACAK
Körfez turu dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair önemli mesajlar verdi. Erdoğan; "İsrail'in ateşkese ve anlaşmaya tam uyumunu sağlama noktasında daha fazla gayret etmeleri lazım. Bu süreçte İsrail'e yönelik yeterli diplomatik baskı şart. Gazze yeniden ayağa kalkacak, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu noktada Gazze'ye yardımların kesintisiz erişimi çok önemli. Yardımlarımızı Mısır'a sevk etmeye asla ara vermedik, vermeyiz" dedi.

RUBİO'DAN SKANDAL "GAZZE GÖREV GÜCÜ" AÇIKLAMASI
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Gazze görev gücüne ilişkin skandal açıklamalara yer verdi. Türk ordusunun Gazze'deki olası varlığından tedirgin olan Netanyahu'ya Rubio adeta destek olarak, "İsrail istemezse Türkiye giremez" dedi.

İsrail'in güneyinde, ateşkesin uygulanmasını denetleyen İsrailli, Amerikalı ve diğer Batılı yetkililerle bir araya gelen Rubio, "İki yıldır süren Gazze savaşının kalıcı bir şekilde sona ermesi için iyimserim" dedi.

Rubio, ateşkes anlaşmasının "muhtemelen en kısa sürede oluşturulabilecek istikrar gücü için gerekli koşulları" yaratmasının kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Tel Aviv'in Ankara'nın katılımına karşı çıktığı yönündeki iddiaları değerlendiren Rubio, İsrail'in "görev gücünü oluşturacak ülkeler üzerinde veto hakkına sahip olacağını" doğruladı.

Rubio, "Bu güce katılmak isteyen birçok ülke var. Ancak bu yapı, İsrail'in rahat hissedeceği kişilerden oluşmak zorunda" ifadelerini kullandı.

