Netanyahu’nun Türk askeri korkusu! Soruyu duyunca yüzü değişti konuşması takılarak yanıt verdi

Netanyahu'ya Türkiye sorusunun sorulduğu an (A Haber arşiv)

TÜRKİYE SORUSUNU DUYUNCA YÜZÜNÜN ŞEKLİ DEĞİŞTİ

Gazetecilerin "Gazze Şeridi'nde Türkiye'nin olası bir varlığı olup olmayacağına" dair sorusunu duyan Netanyahu'nun yüzünün şekli değişti ve konuşması takılarak "Bu konuda karar, elbette İsrail ile birlikte verilecek. Bu konuyla ilgili çok net görüşlerim var. Neler olduğunu biliyorsunuz değil mi?" ifadelerini kullandı.

"KÖLE DEVLET İSTEMİYORUZ"

ABD Başkan Yardımcısı Vance ise toplantının ardından "Biz köle devlet istemiyoruz, İsrail de böyle bir devlet değil. Biz bir ortaklık istiyoruz. Burada bir müttefik arıyoruz. Başkan, İsrail'in Körfez Arap müttefiklerimizle birlikte bu bölgede çok olumlu bir liderlik rolü oynayabileceğine inanıyor. Böylelikle ABD Orta Doğu ile daha az ilgilenebilir, çünkü bölgedeki müttefiklerimiz devreye giriyor, kontrolü ele alıyor ve kendi bölgelerinin sahipliğini üstleniyorlar" şeklinde konuştu.

"KARARLARI BİZ VERİYORUZ"

Bölgede olan bitene önem verdiklerini belirten Vance, "Biz bunu, İbrahim Anlaşmaları'nı geliştirmek için bir fırsat olarak görüyoruz. Bence bu Gazze anlaşması, İbrahim Anlaşmaları'nın kilidini açmada kritik bir parça. Ama bu, Orta Doğu'da kalıcı, devam eden ve bölgedeki iyi insanların kendi bahçelerinin sahibi olmalarını sağlayan bir ittifak yapısına imkan tanıyabilir. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin de çıkarınadır. Ben bunun İsrail'in çıkarına da olduğuna inanıyorum. İsrail'in güvenliği için kararları biz veriyoruz. Ama bölgemiz için ortak kararlar alıyoruz ve bunun ikimize de hizmet edeceğini düşünüyorum" dedi.

Önlerinde çok zorlu bir görev olduğunu vurgulayan James David Vance, "Görevimiz Hamas'ı silahsızlandırmak, Gazze'yi yeniden inşa etmek, oradaki insanların yaşam koşullarını iyileştirmek ve aynı zamanda Hamas'ın artık İsrail'deki dostlarımız için bir tehdit olmamasını sağlamak" diye konuştu.

"OLAĞANÜSTÜ BİR YOLDAYIZ"

İsrail ve Arap ülkeleriyle çok olumlu görüşmeler yaptığını söyleyen ABD Başkan Yardımcısı Vance, bu ülkelerin süreçte "olumlu ve yapıcı bir rol üstlenmeye başladığını" vurgulayarak, "Bu hayati öneme sahip günlerde birlikte çalışmaktan heyecan duyuyoruz. Sadece bir hafta önce var olmayan bir barış planı ve altyapısı inşa ediyoruz. Bu kolay olmayacak ama bence mümkün" ifadelerini kullandı.

Bu sürecin yoğun çalışma gerektirdiğine vurgu yapan Vance, "Daha önce hiç yapılmamış bir şeyi gerçekleştirmek için olağanüstü bir yoldayız. Eğer Gazze planı doğru şekilde uygulanırsa, bu dünya genelinde barış anlaşmaları için örnek bir model olabilir" şeklinde konuştu.