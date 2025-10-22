Netanyahu'nun Türk askeri korkusu! Soruyu duyunca yüzü değişti konuşması takılarak yanıt verdi
İsrail Başbakanı soykırımcı Netanyahu ile ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın görüşmesinde gazetecilerin Netanyahu'ya sorduğu "Türk askeri" sorusu gündem oldu. İsrail Başbakanı'nın soruyu duyduğunda yüz ifadesi değişirken, yanıtını verirken duraksadığı görüldü.
ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İsrail'deki temaslarını sürdürüyor. Vance, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde resmi törenle karşılandı.
Karşılamanın ardından birlikte yemek yiyen ikili ardından görüşmeye geçti. İsrail Başbakanı Netanyahu toplantının ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in "ABD'nin kölesi" olduğu fikrini reddetti.
"MÜTTEFİKLİK İLİŞKİMİZ VAR"
Netanyahu, "Bunu çok net söylemek istiyorum. Bir hafta İsrail'in ABD'yi kontrol ettiği söyleniyor. Ertesi hafta ise ABD'nin İsrail'i kontrol ettiği. Bu tamamen saçmalık. Ortak değerleri ve ortak hedefleri paylaşan bir ortaklık, bir müttefiklik ilişkimiz var. Tartışmalarımız olabilir, bazı konularda anlaşmazlıklar yaşanabilir ama genel olarak geçen yıl sadece hedefler üzerinde değil, bu hedeflere nasıl ulaşılacağı konusunda da anlaşma sağladığımızı söylemeliyim" dedi.
"AMACIMIZ HAMAS'I İZOLE ETMEK"
Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına değinen Netanyahu, "İsrail'in amacı Hamas'ı Arap ve Müslüman dünyasından izole etmektir. Bunu, ABD başkanının ekibiyle birlikte mükemmel şekilde yaptığımıza inanıyorum" diye konuştu.
ABD ile eşi benzeri görülmemiş bir ortaklıkları olduğuna vurgu yapan Netanyahu, "Bu ortaklık Orta Doğu'yu ve dünyayı değiştiriyor. Bu yalnızca güvenlik açısından değil, barışın yayılması için de fırsatlar oluşturuyor. Biz de bunun üzerinde büyük bir titizlikle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
"KOLAY OLMAYACAK"
Netanyahu Vance'a hitaben, "Sizin netliğiniz, keskinliğiniz, ortak davamıza olan desteğiniz ve hem konferans görüşmelerinde hem de özel toplantılarda gördüğüm samimi dostluğunuz beni etkiledi" şeklinde konuştu.
"Yepyeni bir vizyonla inanılmaz bir gelecek inşa ediyoruz" açıklaması yapan Binyamin Netanyahu, "Kolay olmayacak ama bence mümkün" dedi.
Gazze Şeridi'ni kimin yöneteceği, güvenliği kimin sağlayacağı gibi konularını da ele aldıklarını kaydeden İsrail Başbakanı Netanyahu, "Çok ama çok iyi fikirler ortaya çıktı" diye konuştu.
TÜRKİYE SORUSUNU DUYUNCA YÜZÜNÜN ŞEKLİ DEĞİŞTİ
Gazetecilerin "Gazze Şeridi'nde Türkiye'nin olası bir varlığı olup olmayacağına" dair sorusunu duyan Netanyahu'nun yüzünün şekli değişti ve konuşması takılarak "Bu konuda karar, elbette İsrail ile birlikte verilecek. Bu konuyla ilgili çok net görüşlerim var. Neler olduğunu biliyorsunuz değil mi?" ifadelerini kullandı.
"KÖLE DEVLET İSTEMİYORUZ"
ABD Başkan Yardımcısı Vance ise toplantının ardından "Biz köle devlet istemiyoruz, İsrail de böyle bir devlet değil. Biz bir ortaklık istiyoruz. Burada bir müttefik arıyoruz. Başkan, İsrail'in Körfez Arap müttefiklerimizle birlikte bu bölgede çok olumlu bir liderlik rolü oynayabileceğine inanıyor. Böylelikle ABD Orta Doğu ile daha az ilgilenebilir, çünkü bölgedeki müttefiklerimiz devreye giriyor, kontrolü ele alıyor ve kendi bölgelerinin sahipliğini üstleniyorlar" şeklinde konuştu.
"KARARLARI BİZ VERİYORUZ"
Bölgede olan bitene önem verdiklerini belirten Vance, "Biz bunu, İbrahim Anlaşmaları'nı geliştirmek için bir fırsat olarak görüyoruz. Bence bu Gazze anlaşması, İbrahim Anlaşmaları'nın kilidini açmada kritik bir parça. Ama bu, Orta Doğu'da kalıcı, devam eden ve bölgedeki iyi insanların kendi bahçelerinin sahibi olmalarını sağlayan bir ittifak yapısına imkan tanıyabilir. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin de çıkarınadır. Ben bunun İsrail'in çıkarına da olduğuna inanıyorum. İsrail'in güvenliği için kararları biz veriyoruz. Ama bölgemiz için ortak kararlar alıyoruz ve bunun ikimize de hizmet edeceğini düşünüyorum" dedi.
Önlerinde çok zorlu bir görev olduğunu vurgulayan James David Vance, "Görevimiz Hamas'ı silahsızlandırmak, Gazze'yi yeniden inşa etmek, oradaki insanların yaşam koşullarını iyileştirmek ve aynı zamanda Hamas'ın artık İsrail'deki dostlarımız için bir tehdit olmamasını sağlamak" diye konuştu.
"OLAĞANÜSTÜ BİR YOLDAYIZ"
İsrail ve Arap ülkeleriyle çok olumlu görüşmeler yaptığını söyleyen ABD Başkan Yardımcısı Vance, bu ülkelerin süreçte "olumlu ve yapıcı bir rol üstlenmeye başladığını" vurgulayarak, "Bu hayati öneme sahip günlerde birlikte çalışmaktan heyecan duyuyoruz. Sadece bir hafta önce var olmayan bir barış planı ve altyapısı inşa ediyoruz. Bu kolay olmayacak ama bence mümkün" ifadelerini kullandı.
Bu sürecin yoğun çalışma gerektirdiğine vurgu yapan Vance, "Daha önce hiç yapılmamış bir şeyi gerçekleştirmek için olağanüstü bir yoldayız. Eğer Gazze planı doğru şekilde uygulanırsa, bu dünya genelinde barış anlaşmaları için örnek bir model olabilir" şeklinde konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yeni araştırma kabızlık tedavisinde ezber bozdu! Günde 2 tane yemek yetiyor: Bağırsakları 4 haftada yeniliyor
- 2025-İSG BAŞVURU EKRANI: İSG başvuruları nasıl, nereden yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?
- Real Madrid-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ve Kenan Yıldız oynayacak mı? Muhtemel 11’ler
- 33. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? POMEM başvuru şartları neler?
- 10 bin adım efsanesi çöküyor mu? Yeni araştırma her şeyi değiştirdi: İşte daha uzun bir yaşamın sırrı
- Pompa fiyatı değişti: Motorine gece yarısı indirim geldi! 22 Ekim akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
- Seçici yiyen çocuklara takviye şart mı? Takviyeler gerçekten faydalı mı, ebeveynler ne yapmalı?
- ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı FED faiz kararında beklenti ne yönde?
- Kurban Bayramı ne zaman 2026? Arefe günü tatil mi: Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu, kaç gün sürecek?
- Asgari ücrette zam trafiği başladı! 22.104 TL alan çalışana 4 formüllü artış hesabı: %25-30-35-40... İşçi ne kadar alacak?
- Bodo Glimt hangi ülkenin takımı? Bodo Glimt hangi ligde oynuyor: kadro değeri ve başarıları neler?
- KYK ek yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2025-2026: GSB KYK yurt yedek yerleştirme sonuçları açıklandı