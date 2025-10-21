KKTC’de yeni dönem! Erhürman “iki devletli çözüm” tartışmalarına son noktayı koydu: Sandığı belirleyen dış politika değil iç sorunlar oldu
KKTC’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi sonuçlara göre CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman oyların yüzde 62,76’sını alarak cumhurbaşkanı seçildi. Seçim sürecinde tartışılan “iki devletli çözüm” konusuna değinen Erhürman, “Türkiye’yle istişare olmadan Kıbrıs’ta dış politika belirlenmesi mümkün değil, benim dönemimde de olmayacak” dedi. Seçimi A Haber’de değerlendiren gazeteci Cüneyt Oruç ise, “Seçmen federasyon ya da iki devlet ayrımına göre değil, hükümetin performansına göre oy verdi” ifadelerini kullandı.
Yavru vatan KKTC, geçtiğimiz günlerde yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. 218 bin 313 seçmenin bulunduğu ülkede, mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bağımsız aday olarak yarışırken, ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman partisinin adayı olarak seçimde yer aldı. Resmi sonuçlara göre Erhürman, 87 bin 137 oy alarak rakibi Tatar'ı geride bıraktı ve KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı seçildi.
Seçim sürecinde en çok tartışılan konulardan biri olan "iki devletli çözüm" meselesi, kampanya döneminde olduğu gibi sonuçların ardından da gündemde yer aldı. Tartışmalara son noktayı koyan Cumhurbaşkanı Erhürman, "Türkiye'nin bilgisi olmadan Kıbrıs'ta dış politika belirlenmesi bugüne kadar söz konusu olmadı, benim dönemimde de olmayacak" dedi.
Erhürman açıklamasında, "Bugüne kadar görev yapan dört cumhurbaşkanımızın hiçbiri Türkiye Cumhuriyeti ile istişare etmeden müzakere yürütmedi, dış politika belirlemedi. Bu bizim devlet geleneğimizdir ve aynı şekilde sürecektir. Seçim sürecinde hakkımda kara propaganda yürütüldü ama Türkiye ile ilişkiler bizim için yaşamsal önemdedir. 15 ay başbakanlık yaptım, yıllardır ana muhalefet partisi lideriyim. Türkiye ile ilişkilerimizi güçlendirmeyi bir görev olarak görüyorum" ifadelerini kullandı."
Gazeteci Cüneyt Oruç, KKTC'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerini A Haber'de değerlendirdi. Oruç, Annan Planı sürecinde ders kitaplarında yapılan değişiklikleri hatırlatarak, "2004 sonrasında, düşmanlık tohumları içeren ifadelerin çıkarılması yönünde iyi niyetli bir adım atıldı. Ancak Rum tarafı bu adımı sürdürmedi, aksine kilisenin de etkisiyle bazı ifadeler daha kışkırtıcı hale geldi" dedi.
Seçim atmosferine değinen Oruç, ülkedeki siyasi havayı şöyle özetledi:
"KKTC'de bir iktidar değişimi yaşanmadı, sadece cumhurbaşkanı değişti. Türkiye'den seçim iki devletli veya federasyon temelli bir tercih olarak görüldü; ancak halk sandığa bu ayrım üzerinden gitmedi. Seçmen, dış politikadan çok iç yönetimden kaynaklı memnuniyetsizliklerle oy kullandı."
Oruç, Tufan Erhürman'ın kampanya sürecinde federasyon söylemini öne çıkarmadığını belirtti:
"Erhürman meydanlarda federasyon vurgusunu çok yapmadı. Bu konu daha çok basın toplantılarında kendisine sorulduğunda gündeme geldi. Seçimi belirleyen faktör, hükümetin dört yıllık icraatlarına yönelik tepkiydi. Ekonomideki sıkıntılar, idari sorunlar ve koalisyon ortakları arasındaki uyumsuzluklar seçmenin tercihini etkiledi. Hükümeti oluşturan üç parti Ersin Tatar'ı desteklese de, Tatar bu partilerin toplam oy oranına ulaşamadı. Bu durum, tabanın da hükümetten memnun olmadığını gösteriyor."
"FEDERASYON GÖRÜŞMELERİNİN HEMEN BAŞLAMASI HAYAL OLUR"
Yeni döneme dair dış politika beklentilerini değerlendiren Oruç, federasyon masasının kısa vadede kurulmasının gerçekçi olmadığını vurgulayarak, "Federasyon görüşmelerinin hemen başlaması hayal olur. Türkiye'nin tutumu elbette önemli, ancak Erhürman da Rum tarafıyla görüşmelerin başlaması için bazı şartlar öne sürdü. Bunlar arasında siyasal eşitliğin kabulü, dönüşümlü başkanlık, kurumlarda en az bir Türk oyunun zorunlu olması ve görüşmelerin bir yıllık takvimle sınırlandırılması var. Ayrıca süreç sonuçsuz kalırsa, Kıbrıs Türk tarafına doğrudan ticaret, ulaşım ve temas gibi kazanımların tanınmasını istiyor." dedi.
Oruç, bu taleplerin Rum kesimi tarafından daha önce de reddedildiğini hatırlatarak, "Bugün Rum lider Hristodulidis, 'Crans-Montana'dan kaldığımız yerden devam edelim' dedi ama bu, Kıbrıs Türk tarafının beklentilerini karşılamıyor." ifadelerini kullandı.
Son olarak Oruç, Erhürman cephesinin yaklaşımını da şöyle özetledi:
"Cumhuriyetçi Türk Partisi, Rum tarafının samimiyetini test etmek istiyor. Eğer federasyon süreci bir kez daha çıkmaza girerse, en azından doğrudan ticaret, uçuş ve temas hakkı gibi konularda Kıbrıs Türk halkına nefes aldıracak adımlar atılabileceğini düşünüyor."
