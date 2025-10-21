KKTC’de yeni dönem! Erhürman “iki devletli çözüm” tartışmalarına son noktayı koydu: Sandığı belirleyen dış politika değil iç sorunlar oldu

KKTC resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman oldu (AA)

Seçim sürecinde en çok tartışılan konulardan biri olan "iki devletli çözüm" meselesi, kampanya döneminde olduğu gibi sonuçların ardından da gündemde yer aldı. Tartışmalara son noktayı koyan Cumhurbaşkanı Erhürman, "Türkiye'nin bilgisi olmadan Kıbrıs'ta dış politika belirlenmesi bugüne kadar söz konusu olmadı, benim dönemimde de olmayacak" dedi.

Erhürman açıklamasında, "Bugüne kadar görev yapan dört cumhurbaşkanımızın hiçbiri Türkiye Cumhuriyeti ile istişare etmeden müzakere yürütmedi, dış politika belirlemedi. Bu bizim devlet geleneğimizdir ve aynı şekilde sürecektir. Seçim sürecinde hakkımda kara propaganda yürütüldü ama Türkiye ile ilişkiler bizim için yaşamsal önemdedir. 15 ay başbakanlık yaptım, yıllardır ana muhalefet partisi lideriyim. Türkiye ile ilişkilerimizi güçlendirmeyi bir görev olarak görüyorum" ifadelerini kullandı."

Gazeteci Cüneyt Oruç, KKTC'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerini A Haber'de değerlendirdi. Oruç, Annan Planı sürecinde ders kitaplarında yapılan değişiklikleri hatırlatarak, "2004 sonrasında, düşmanlık tohumları içeren ifadelerin çıkarılması yönünde iyi niyetli bir adım atıldı. Ancak Rum tarafı bu adımı sürdürmedi, aksine kilisenin de etkisiyle bazı ifadeler daha kışkırtıcı hale geldi" dedi.

Seçim atmosferine değinen Oruç, ülkedeki siyasi havayı şöyle özetledi:

"KKTC'de bir iktidar değişimi yaşanmadı, sadece cumhurbaşkanı değişti. Türkiye'den seçim iki devletli veya federasyon temelli bir tercih olarak görüldü; ancak halk sandığa bu ayrım üzerinden gitmedi. Seçmen, dış politikadan çok iç yönetimden kaynaklı memnuniyetsizliklerle oy kullandı."

Oruç, Tufan Erhürman'ın kampanya sürecinde federasyon söylemini öne çıkarmadığını belirtti:

"Erhürman meydanlarda federasyon vurgusunu çok yapmadı. Bu konu daha çok basın toplantılarında kendisine sorulduğunda gündeme geldi. Seçimi belirleyen faktör, hükümetin dört yıllık icraatlarına yönelik tepkiydi. Ekonomideki sıkıntılar, idari sorunlar ve koalisyon ortakları arasındaki uyumsuzluklar seçmenin tercihini etkiledi. Hükümeti oluşturan üç parti Ersin Tatar'ı desteklese de, Tatar bu partilerin toplam oy oranına ulaşamadı. Bu durum, tabanın da hükümetten memnun olmadığını gösteriyor."