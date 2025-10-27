CANLI | İngiltere Başbakanı Ankara’da! Başkan Erdoğan Starmer’ı kabul edecek | Eurofighterlar masada

Başkan Erdoğan'ın Starmer ve Merz ile görüşmelerinde Eurofighter tedarik süreci de masada olacak. (A Haber arşiv)

EUROFIGHTER TYPHOON MASADA

Türkiye, hava kuvvetlerinin modernizasyonu kapsamında yaklaşık 40 adet Eurofighter Typhoon alımı için Birleşik Krallık ile yoğun temas yürütüyor. Almanya'nın uzun süredir devam eden ihracat vetosunu kaldırmasının ardından sürecin hız kazandığı belirtiliyor.