Terör örgütü PKK’nın Türkiye’den çekilme kararı sonrası AK Parti’den ilk açıklama | Ömer Çelik’ten A Haber’e özel açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, PKK'nın Türkiye'den çekilme kararını A Haber'de değerlendirdi.

A Haber yayınında Merve Özkan, Çelik'e "Bölgesel veya küresel bazı güçlerin de terörsüz Türkiye sürecini sabote etme girişimleri olduğunu düşünüyor musunuz peki?" sorusunu yöneltti. Çelik bu soruya da şöyle yanıt verdi:

"DÜŞÜNMÜYORUM, KESİNLİKLE EMİNİM"

Müsaadenizle düşünmüyorum, kesinlikle eminim. Yani bunun burada sizin sorduğunuz soru son derece kritik bir soru. Çünkü uzun zamandır yakın bölgemizde, Irak ve Suriye'de başta olmak üzere terör örgütleri bir vekalet savaşının aracı olarak kullanılıyor. Onun için burada esasında siz bir terör örgütü görseniz de herhangi bir yerde orada arkasında başka birtakım siyasi projeler var. Gözükmek istemeyen birtakım siyasi odaklar var. Onun için burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Mesela siz bölgede öyle şeyler görürsünüz ki, biz mesela geçmiş yıllarda görmüştük bunu. Bir kişi işte DEAŞ'ta bulunmuş, daha sonra PKK'ya geçmiş, daha sonrasında bakıyorsunuz ona bir Avrupa devletinin istihbarat örgütüyle bağlantılı olarak hareket ediyor. Ya da uluslararası davalara konu olduğu için, uluslararası mahkemelerde yargılanması devam ettiği için ve uluslararası haberlere konu olduğu için net bir şekilde ifade edebilirim. İşte bu biliyorsunuz Fransa'nın bir çimento firması Lafarge diye bir şirketi var. Bu şirketin DEAŞ'a, PKK'ya ait birtakım karargahları inşa ettiği, bunun Fransa'daki bazı devlet yetkililerinin bilgisi dahilinde olduğu şeklindeki bilgi ve belgeler Amerika'da cezai bir sonuç doğurdu. Fransa'da da en son yargılaması devam ediyordu bunun. Yani nasıl oluyor mesela Fransa devletinin yetkililerinin de içine karıştığı şeklinde bu terör örgütlerine fiili destek verilmesi? Orada bu bahsettiğim cümleler benim cümlelerim değil. Bunu Fransa'daki iddianameden, Fransız basınına yansıyan cümleler olarak aktarıyorum size. Yani birtakım devlet yetkililerinin bilgisi dahilinde bütün bunlar gerçekleşmiş denilerek diye ifade ediliyor. Buradan baktığınızda buradaki karmaşıklığı görüyorsunuz ama aslında bizim yıllar içerisindeki deneyimimiz buradaki karmaşıklığı çok netleştirecek birtakım merceklere sahip. Yani bu lenslere, bu merceklere sahibiz. O da nedir? Bir siyasi proje var burada. Bu siyasi projede mümkün olduğu kadar zayıf devletlerin oluşturulması, etnik ve mezhebi düzeyde bölünmüş yapıların ortaya çıkarılması. Bu çerçevede de zayıf devletler, etnik ve mezhebi düzeyde bölünmüş birtakım siyasi otoriteler çıktığı zaman bizzat terör örgütlerinin orada birtakım devletçikler haline dönüşmesi ve birileri tarafından kontrol edilebilir bir bölge, kontrol edilebilir bir coğrafya, kontrol edilebilir birtakım doğal kaynaklar haritasının çıkarılması şeklindeki bir yaklaşım öteden beri vardır. E şimdi buradaki en büyük irade nedir? Buradaki en büyük irade de bir bu vesayet odaklarıyla mücadele edilmesi. Diplomasi yoluyla, istihbarat yoluyla, askeri gücünüzün, savunma sanayinizin ileri noktalara erişmesi vasıtasıyla elde ettiğiniz caydırıcılık yoluyla. İkincisi de bunların kullandığı alet, edavatın, araçların ortadan kaldırılması, yani oradaki bölgedeki birtakım dinamiklerin ortadan kaldırılması. Onun için başından beri diyoruz: Terörsüz Türkiye süreciyle terörsüz bölge süreci birbirine yakın ya da birbiriyle, birbirinin artısı olan süreçler değil. İç içe süreçler bunlar. Biri diğerinin doğal uzantısı olan süreçler. Yani biz hem ülkemizin içindeki terör unsurlarından kurtulmak hem de Irak ve Suriye başta olmak üzere yakın bölgemizden ülkemize dönük her türlü tehdidi ortadan kaldırmak şeklinde temel bir milli güvenlik stratejisine sahibiz. Dolayısıyla buradaki kazanımlarımızı da koruyacağız. Burada yıllar içerisinde Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminden itibaren burada iki tane enstrüman hep kullanılmıştır hükümetlerimiz tarafından. Bir tanesi hard power denilen sert güç unsurları. Yani kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, polisimiz, jandarmamız, bütün güvenlik güçlerimizle birlikte bu teröre karşı sert bir mücadele verilmiştir. Ama Türkiye şunu da söylemek gerekir ki, teröre karşı mücadeleyi en yüksek uluslararası hukuk standartlarında vermiştir. Bir de soft power dediğimiz devletin yumuşak güç unsurları vardır. Nedir bu? İşte terör örgütü mensuplarını teslim olmaya teşvik eden yasal düzenlemelerin yapılması ki bunlar AK Parti'nin iktidarından önce de yapılmıştır.

Milli Güvenlik Kurulu'na o zamanlar tavsiye olarak gelmiştir AK Parti'den önce de. O yasal düzenlemeler yapılmıştır. Dolayısıyla burada geçmişteki Milli Birlik Kardeşlik süreci, çözüm süreci gibi konular da işte bu bahsettiğim devletin yumuşak güç unsurları vasıtasıyla terörü bertaraf etme boyutunun devreye girmesidir. Bugün terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci bir yandan Türkiye bölgesinde milli güvenliğini koruyacak, kendine dönük her türlü tehdidi bertaraf edecek bir caydırıcı güç olarak hazır ve nazır dururken, aynı zamanda da yumuşak güç unsurlarıyla, devletimizin yumuşak güç unsurlarıyla yani demokrasimizle, hukuk devletimizle, bunun en büyüğü olan meclisimizle birlikte bütün bu mücadeleyi vermektedir. Burada Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu yüksek devlet iradesi tüm bu sürecin şemsiyesidir.

"ANA HEDEFE UYGUN İLERİLİYOR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı ve silah bırakma sürecine dönük yeni adımların atılacağına ilişkin açıklamasının "Terörsüz Türkiye" yol haritasındaki ilerlemenin somut sonuçları olduğunu belirterek, "Terör unsurlarının Türkiye'den çekilmesi ve silah bırakmaya dair yeni adımların açıklanması ana hedefe uygun ilerlemelerdir." ifadelerini kullandı.



Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın Türkiye'nin içindeki unsurları ile Irak ve Suriye başta olmak üzere tüm bölgedeki silahlı ve illegal yapılarının feshi ve silah bırakmasının devam etmesinin "Terörsüz Türkiye" sürecinin asli gündemi olduğunu belirtti.



PKK'nın silah bırakmaya kesintisiz devam etmesinin "Terörsüz Türkiye" hedefinin yol haritasının ana başlığı olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti: "Bugünkü gelişmelerle beraber, PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı alması ve silah bırakma sürecine dönük yeni adımların atılacağının açıklanması, 'Terörsüz Türkiye' yol haritasındaki ilerlemenin somut sonuçlarıdır. Terör unsurlarının Türkiye'den çekilmesi ve silah bırakmaya dair yeni adımların açıklanması ana hedefe uygun ilerlemelerdir. Yol haritası 'Terörsüz Türkiye' hedefi için olumlu sonuçlar üretmeye devam etmektedir. 'Terörsüz Türkiye' süreci demokrasimizin tüm tehditlerden arındırılması için atılmış stratejik ve tarihi bir adımdır. Bunun doğal ve ayrılmaz sonucu olan 'terörsüz bölge' hedefi, komşu ülkeler başta olmak üzere yakın bölgemizde, terör örgütleri üzerinden emperyalist vesayet kurulmasına karşı bir duruştur."