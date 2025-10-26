AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber’de: Suriye’de SDG kendisini feshetmeli

Terör örgütü PKK'nın "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında Türkiye'den tamamen çekildiğini duyurmasının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bir açıklama yaptı. Çelik, ilerlemenin ana hedefe uygun olduğunun altını çizerken; "PKK'nın çekilme kararı 'Terörsüz Türkiye' yol haritasındaki ilerlemenin somut sonucu." dedi. Daha sonra A Haber canlı yayınına bağlanan Ömer Çelik, önemli mesajlar verdi. Çelik, "Irak, Suriye ve diğer yerlerdeki uzantılar da silah bırakmalı." ifadelerini kullandı. AK Parti Sözcüsü ayrıca bu süreçteki tek gözün Türkiye olduğunu vurguladı.

