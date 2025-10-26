Diyarbakır’da 4 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hani ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 13,15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.