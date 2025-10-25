Başkan Erdoğan’dan net mesaj: Türkiye’siz denklem kurulamıyor

Başkan Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Aziz İstanbullular, yarınlarımızın mimarı sevgili gençler, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Şehirlerin sultanı aziz İstanbul'da sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. 81 ildeki tüm vatandaşlarımıza selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında davamıza gönül veren yol arkadaşlarıma yine sizlerin şahsında canı gönülden şükranlarımı sunuyorum. Gençler, siz ne kadar güzelsiniz. Allah sizi nazardan saklasın, şu güzelliğiniz dağları deler aşar.

Salonlara sığmayan şu coşkunuz için sizi yürekten selamlıyorum. Gençler, ya siz ne kadar güzelsiniz ya! Allah sizi nazardan saklasın. Şu güzelliğiniz dağları deler aşar. Mevla şu muhabbetimizi daim eylesin. Rabbim zihnimizi, fikrimizi, gayemizi sabit kılsın.

Yoğun ve titiz bir saha çalışmasının nihai değerlendirme toplantısı olarak gördüğüm 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. 49 gün gibi çok kısa bir sürede 81 ilde 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nı başarıyla tertipleyen yol arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. 49 gün boyunca sahada ter döken her bir kardeşimin emeklerine sağlık.

Gençler, ana muhalefet partisi ülkemizi yabancılara şikâyet turları düzenlerken, biz 81 ilimizde, 973 ilçemizde gerçekleştirdiğimiz buluşmalarda milletimizle kucaklaştık. AK Parti kadroları olarak Türkiye'nin dört bir yanında; esnafından çiftçisine, iş insanından akademisyenine, işçisinden emeklisine kadar son iki ayda yüz binlerce vatandaşımızla bir araya geldik.

Mensubu olmakla iftihar ettiğimiz, milletimiz için yaptığımız çalışmaları ve ortak gelecek vizyonumuzu Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nda çok net bir şekilde ortaya koyduk. İstikametini milletin çizdiği, eser ve hizmet notunu daima milletin verdiği bir hareket olarak toplumun tüm kesimlerinin nabzını tuttuk.

"CHP HAKINDAKİ ŞİKAYET LİSTELERİ BİRAZ UZUN"

CHP'li belediyelerle işimiz biraz daha zor. Şikayet listeleri biraz uzun. Yolda kalan otobüslerden yolsuzluk sorunlarıyla ilgili birçok liste bize iletildi.

500 bin sosyal konut projemizi başlatmanın gururunu yaşıyoruz. Bunların 100 binini İstanbul'da inşa edeceğiz. Konut projemizin bir kez daha milletimize hayır olmasını diliyorum.

"TÜRKİYE'SİZ DENKLEM KURULAMIYOR"

Sancılı bir dönemden geçiyoruz. Savaşlar çevremizi tehdit ediyor. Suriye'den Gazze'ye, Körfez'den Rusya Ukrayna arasındaki çatışmaya kadar hiçbir yerde Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor. Türkiye attığı kararlı adımlarla artık küresel bir güce dönüşüyor. Bugün barış, huzur, istikrar denince akla ilk Türkiye geliyor. Şefkat ve merhamet, adalet denince zihinlerde ilk bu aziz millet canlanıyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Gençler, şimdi sizlere özellikle bir şeyi hatırlatmak istiyorum: Türkiye Yüzyılı'na giden yolda dönülmesi gereken kavşakların en başında, yarım asırlık terör musibetinden ülkemizi kurtarmak bulunuyor. Terör musibetinden hamdolsun ülkemizi kurtardık mı? Kurtardık. On binlerce vatan evladını şehit verdiğimiz, ekonomimize iki trilyon dolar maliyeti olan terör bataklığını inşallah seksen altı milyon el ele verip hep birlikte kurtarmaya devam edecek miyiz?

Bu noktada sabırlıyız, samimiyiz; menzilimize doğru soğukkanlılıkla yürüyoruz. Hedefe yaklaştıkça, ülkemizin bu meseleyi çözmesini istemeyen odakların süreci rayından çıkarmaya dönük operasyonlarını artıracağının elbette farkındayız. Allah'ın izniyle bu tuzakların işbirliğine düşmeyeceğiz. Her ne bahaneyle, her ne gerekçeyle olursa olsun aramıza nifak sokmak isteyenlere aldanmayacağız.

Bizim gayemiz belli; niyetimiz sarih. Nesillerin heba olmadığı, annelerin ağlamadığı; barışın, kardeşliğin, güvenliğin, huzur ve refahın hüküm sürdüğü bir iklimin tüm bölgemizde hakim kalmasını istiyoruz. Ortak bir iradeyle, inşallah önce Terörsüz Türkiye'yi, ardından da terörsüz bölgeyi en kalıcı eserimiz olarak bu ülkenin evlatlarına kazandıracağız.

Sağdaki ilimsel atmosferi sizlerle birlikte şahit olduk. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nı gerçekleştirirken, tüm Türkiye'deki şehit ve gazi ailelerimizi ziyaret ettik. Kadın kollarımız, Terörsüz Türkiye'ye dair kaleme aldığımız mektubumuzu 18.272 şehit ailemize elden ulaştırdılar. Bütün şehitlerimize Rabbim'den rahmet niyaz ediyor, gazilerimize hayırlı ve bereketli ömürler diliyorum.

Şehit ve gazilerimizi yetiştiren anne ve babalarımızın o mübarek ellerinden, şehit ailelerimizin emaneti olan sevgili evlatlarımızın tek tek gözlerinden öpüyorum.

Bugünkü toplantımızın hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Gençler, durmak yok. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.