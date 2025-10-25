ABD Başkanı Trump’tan Hamas’a tehdit: 48 saati var

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

ABD Başkanı Trump: Hamas, ölen rehinelerin (ikisi Amerikalı olmak üzere) cesetlerini hızlı bir şekilde geri vermeye başlamalı, aksi takdirde bu büyük barış'ın içinde yer alan diğer ülkeler harekete geçecek. Bazı cesetlere ulaşmak zor, ancak bazılarını şu anda geri verebilirler ve nedense bunu yapmıyorlar.

Belki bu, silahsızlanma süreçleriyle ilgilidir. Ancak ben "her iki taraf da adil biçimde muamele görecek" dediğimde, bu sadece yükümlülüklerine uymaları durumunda geçerlidir.

Önümüzdeki 48 saat içinde ne yapacaklarını görelim. Bu durumu çok yakından takip ediyorum."