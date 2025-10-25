Balo salonu için 123 yıllık tarihi yapıyı yıktırdı! Demokratlardan Trump’a tepki: Tarihi yok ediyor

DEMOKRATLARDAN TRUMP'A TEKPİ

Trump'ın Beyaz Saray'daki projesi birçok kişi tarafından hoş karşılanmadı. Binada başlayan yıkım, tarihi eserleri koruma yanlıları ve Demokratlardan büyük tepki gördü. ABD Başkanı Trump, tüm eleştirilere rağmen yapıyı küçük bir bina olarak nitelendirdi. Balo salonu projesinin maliyetinin ise 300 milyon dolar olduğu açıklandı.