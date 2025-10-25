Viral Galeri Viral Tıkla Balo salonu için 123 yıllık tarihi yapıyı yıktırdı! Demokratlardan Trump’a tepki: Tarihi yok ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıkladığı balo salonu projesi için tartışmalı bir karara imza attı. Trump, maliyetiyle dudak uçuklatan yeni balo salonu için Beyaz Saray'ın doğu kanadında bulunan tarihi yapıyı yıktırdı. Demokratlar tarafından büyük tepkiyle karşılanan olayda Trump 'tarihi yok ediyor' diyerek eleştirildi.

Giriş Tarihi: 25.10.2025 18:29 Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 18:55
Trump'ın 300 milyon dolarlık balo salonu projesine Demokratlardan tepki yağdı. Yeni salon için Beyaz Saray'ın doğu kanadından bulunan 123 yıllık tarihi yapı moloz yığınına döndü.

BİR GECEDE MOLOZ YIĞININA DÖNDÜ

Beyaz Saray'ın 123 yıllık doğu kanadı artık yok. ABD Başkanı Donald Trump, 300 milyon dolar maliyetli yeni balo salonu projesi için binanın yıkılmasını emretti. Tarihi yapı, bir gecede moloz yığınına dönüştü.

123 YILLIK TARİHİ YAPI TRUMP'IN EMRİYLE YIKILDI
ÖZEL PROJE 90 BİN METREKARELİK ALANI KAPSIYOR

Yıkım ekipleri Beyaz Saray'ın bahçesine girdi. 123 yıllık binayı işte böyle yıktı. ABD Başkanı Donald Trump, özel projesi olan 90.000 metrekarelik balo salonuna yer açmak için çalışmalara başlandığını duyurmuştu. Duyurunun hemen ardından Trump'ın emriyle Beyaz Saray'ın Doğu Kanadı'nda yıkım başladı.

FİRST LADY'LERİN OFİSLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞTI

Beyaz Saray'ın giriş kapısı olan ve yarım asır boyunca First Lady'lerin ofislerine ev sahipliği yapan, sayısız davet mektubunun hazırlandığı doğu kanadı yıkıldı.

DEMOKRATLARDAN TRUMP'A TEKPİ

Trump'ın Beyaz Saray'daki projesi birçok kişi tarafından hoş karşılanmadı. Binada başlayan yıkım, tarihi eserleri koruma yanlıları ve Demokratlardan büyük tepki gördü. ABD Başkanı Trump, tüm eleştirilere rağmen yapıyı küçük bir bina olarak nitelendirdi. Balo salonu projesinin maliyetinin ise 300 milyon dolar olduğu açıklandı.

