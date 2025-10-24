Trump'tan İsrail'e Batı şeria resti! A Haber ekibi Ramallah sokaklarında: Böyle giderse üçüncü intifada yakın!
Washington-Tel Aviv hattında tarihi kriz! İsrail'in, ABD heyeti ülkedeyken Batı Şeria'yı ilhak etme küstahlığı bardağı taşırdı. Skandal karara ABD'den en sert tepki geldi. Başkan Trump, "Desteği keseriz" diyerek rest çekerken, Başkan Yardımcısı Vance kararı "aptalca" olarak nitelendirdi. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, gerilimin tırmandığı Ramallah'tan o anları ve perde arkasını aktardı. Kurşun, Siyonist işgalcilerin Filistinlilerin zeytin hasadına bile engel olduğunu belirterek, "Böyle giderse üçüncü intifada yakın!" uyarısında bulundu. Bu alçak ilhak planı, sadece ABD ile İsrail arasında büyük bir krize yol açmakla kalmadı, aynı zamanda bölgeyi yeni bir halk ayaklanmasının eşiğine getirdi.
İsrail'in Gazze'deki soykırımı devam ederken, Batı Şeria'daki işgal ve ilhak politikaları da Washington ile Tel Aviv arasında büyük bir krize neden oldu. İsrail Parlamentosu Knesset'te alınan skandal ilhak kararına ABD'den en sert tepki geldi. ABD Başkanı Trump, "Öyle olursa İsrail'e desteği keseriz" diyerek tarihi bir uyarıda bulunurken, Başkan Yardımcısı Vance kararı "aptalca" olarak nitelendirdi. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, işgal altındaki Filistin topraklarının idari başkenti Ramallah'tan, bölgedeki son durumu ve tırmanan gerilimi aktardı.
"1948'DEN BERİ HUZUR GELMEDİ: İŞGALLER, İLHAKLAR..."
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Batı Şeria'nın tarih boyunca bitmeyen işgal sarmalını özetleyerek sözlerine başladı. 1948'den bu yana bölgeye huzurun uğramadığını, toprakların önce Ürdün, ardından da İsrail tarafından işgal edildiğini hatırlatan Kurşun, "Batı Şeria'nın ne yazık ki kaderi bu; işgaller, ilhaklar... Hatırlanacağı gibi 1948 yılında Arap-İsrail savaşı meydana gelmişti. 1950 yılında Ürdün tarafından ele geçirilmişti bu topraklar. Daha sonra 1967 yılında 6 Gün Savaşları yaşandı ve bu kez İsrail, Batı Şeria'yı işgal etti. İşte o günden bu yana da bu topraklara ne yazık ki huzur gelmedi" dedi.
"AMERİKAN HEYETİ İSRAİL'DEYKEN ALINAN KARAR MANİDAR!"
Kurşun, Knesset'te alınan ilhak kararının zamanlamasına dikkat çekti. Kararın, Trump'ın kurmaylarının İsrail'de bulunduğu bir sırada alınmasının son derece manidar olduğunu ve ABD ile İsrail arasında ciddi bir gerginliğe yol açtığını belirterek, "O tüm gelişmeler, Knesset'te alınan kararlar, Amerikan heyetinin, Trump'ın kurmay kadrosunun tam da İsrail'de olduğu dakikalarda alınmıştı. Vance 'aptalca bir karar' olarak yorumladı bunu. Amerikan Başkanı Trump'tan da tepki geldi İsrail'e. Amerikan heyetinin İsrail'de olduğu bir zamana denk getirilmesi oldukça manidar bulundu " dedi.
İŞGAL SADECE RAMALLAH'TA DEĞİL, HER YERDE!
İşgal ve baskıların sadece Ramallah ile sınırlı kalmadığını, Nablus'tan El Halil'e kadar Batı Şeria'nın dört bir yanında devam ettiğini vurgulayan Kurşun, Siyonist işgalcilerin Filistinlilerin zeytin hasadına dahi engel olduğunu söyledi.
Ata Gündüz Kurşun, "Aynı zamanda Batı Şeria'nın diğer kentlerinde, Nablus'ta, Cenin'de, El Halil'de ve farklı farklı noktalarda bu ilhak ve işgal politikaları halen daha devam ediyor. Zeytin hasadı var bu bölgede, ancak Yahudi işgalciler o Filistinlileri bahçelerine, tarlalarına sokmuyor. Gidenlere müdahale ediliyor, şiddet uygulanıyor," dedi.
"BÖYLE GİDERSE ÜÇÜNCÜ İNTİFADA YAKIN!"
Ata Gündüz Kurşun, İsrail'in artan baskılarının bölge halkını yeni bir direnişin eşiğine getirdiğini ifade etti. Geçmişte iki büyük intifadanın yaşandığını hatırlatan Kurşun, bu gidişatın devam etmesi halinde üçüncü bir halk ayaklanmasının yakın olduğu uyarısında bulunarak, "Batı Şeria'da işgal ve ilhak politikaları devam ediyor. Şayet böyle giderse üçüncü intifadanın da yakın olduğu belirtiliyor. 1948 yılından bu yana, İsrail bu topraklara girdiği günden bu yana ne yazık ki bu topraklarda kan eksik olmadı, gözyaşı eksik olmadı, huzur da gelmedi " ifadelerini kullandı.
