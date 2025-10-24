Trump’tan İsrail’e Batı şeria resti! A Haber ekibi Ramallah sokaklarında: Böyle giderse üçüncü intifada yakın!

İsrail'in Gazze'deki soykırımı devam ederken, Batı Şeria'daki işgal ve ilhak politikaları da Washington ile Tel Aviv arasında büyük bir krize neden oldu. İsrail Parlamentosu Knesset'te alınan skandal ilhak kararına ABD'den en sert tepki geldi. ABD Başkanı Trump, "Öyle olursa İsrail'e desteği keseriz" diyerek tarihi bir uyarıda bulunurken, Başkan Yardımcısı Vance kararı "aptalca" olarak nitelendirdi. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, işgal altındaki Filistin topraklarının idari başkenti Ramallah'tan, bölgedeki son durumu ve tırmanan gerilimi aktardı.

"1948'DEN BERİ HUZUR GELMEDİ: İŞGALLER, İLHAKLAR..."

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Batı Şeria'nın tarih boyunca bitmeyen işgal sarmalını özetleyerek sözlerine başladı. 1948'den bu yana bölgeye huzurun uğramadığını, toprakların önce Ürdün, ardından da İsrail tarafından işgal edildiğini hatırlatan Kurşun, "Batı Şeria'nın ne yazık ki kaderi bu; işgaller, ilhaklar... Hatırlanacağı gibi 1948 yılında Arap-İsrail savaşı meydana gelmişti. 1950 yılında Ürdün tarafından ele geçirilmişti bu topraklar. Daha sonra 1967 yılında 6 Gün Savaşları yaşandı ve bu kez İsrail, Batı Şeria'yı işgal etti. İşte o günden bu yana da bu topraklara ne yazık ki huzur gelmedi" dedi.

"AMERİKAN HEYETİ İSRAİL'DEYKEN ALINAN KARAR MANİDAR!"

Kurşun, Knesset'te alınan ilhak kararının zamanlamasına dikkat çekti. Kararın, Trump'ın kurmaylarının İsrail'de bulunduğu bir sırada alınmasının son derece manidar olduğunu ve ABD ile İsrail arasında ciddi bir gerginliğe yol açtığını belirterek, "O tüm gelişmeler, Knesset'te alınan kararlar, Amerikan heyetinin, Trump'ın kurmay kadrosunun tam da İsrail'de olduğu dakikalarda alınmıştı. Vance 'aptalca bir karar' olarak yorumladı bunu. Amerikan Başkanı Trump'tan da tepki geldi İsrail'e. Amerikan heyetinin İsrail'de olduğu bir zamana denk getirilmesi oldukça manidar bulundu " dedi.