Abd ile İsrail arasında soğuk rüzgarlar!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.10.2025 14:35
İsrail Parlamentosu’nun Batı Şeria’yı ilhak kararı, Washington ile Tel Aviv arasındaki gerilimi artırdı. ABD Başkanı Trump, “Öyle olursa İsrail’e desteği keseriz” dedi. ABD Başkan Yardımcısı Vance ise kararı “aptalca” olarak nitelendirdi. Geri adım atan İsrail Başbakanı Netanyahu, parlamentodaki muhalefeti provokasyonla suçladı.
