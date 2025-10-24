Küresel barışın mimarı Başkan Erdoğan! Afrika’dan Kafkaslar’a çözümün adresi Türkiye

Batı'nın emperyalist tasallutuna maruz kalmış Afrika'da da barış rüzgârları Erdoğan'ın çabaları sonrası esti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2024 yılında Somali ile Etiyopya arasındaki krizin çözümü için devreye girdi. Başkan Erdoğan, Somali Başkan Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Başkan Erdoğan, görüşmelerin ardından iki lider ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyerek taraflar arasında uzlaşıya varıldığını bildirdi.