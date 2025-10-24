24 Ekim 2025, Cuma
Küresel barışın mimarı Başkan Erdoğan! Afrika'dan Kafkaslar'a çözümün adresi Türkiye

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.10.2025 09:06 Güncelleme: 24.10.2025 09:10
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başta Türk-İslam dünyası olmak üzere kronik hale gelmiş bütün küresel sorunları çözüme kavuşturdu. Özellikle son dönemde gerçekleştirdiği ziyaretlerin tamamı barış eksenli oldu. Türk dış politikasını da ülkemizin çıkarları ve mazlum halkların haklarının korunması doğrultusunda şekillendiren Erdoğan nice problemleri barışla buluşturdu.

Türk İslam dünyasının kanayan yarası haline gelen Karabağ'daki Ermeni işgali, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle sona erdi. 27 Eylül 2020'de başlayan 2. Karabağ Savaşı, Erdoğan'ın askeri ve siyasi desteği sonrası 44 günde çözüldü. 26 yıllık Ermeni işgali sona erdi. Azerbaycan, topraklarını kurtardı.

Kaddafi sonrası büyük bir siyasi buhran yaşayan Libya'daki politik çalkantılar da Erdoğan'ın diplomatik çabaları ve seçilmiş meşru iktidardan yana tavır alması sonrası bitti. Libya, uluslararası aktörlerin desteklediği silahlı milislerin başkent Trablus'un kapılarına kadar dayandığı bir darbe girişimi ve çatışma ortamında girdiği süreci Türkiye'nin verdiği destekle dengelerin değiştiği bir tabloyla kapattı.

Batı'nın emperyalist tasallutuna maruz kalmış Afrika'da da barış rüzgârları Erdoğan'ın çabaları sonrası esti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2024 yılında Somali ile Etiyopya arasındaki krizin çözümü için devreye girdi. Başkan Erdoğan, Somali Başkan Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Başkan Erdoğan, görüşmelerin ardından iki lider ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyerek taraflar arasında uzlaşıya varıldığını bildirdi.

Geçtiğimiz günlerde Pakistan ile Afganistan arasında patlak veren savaş da Erdoğan'ın araya girmesiyle son buldu. İki Müslüman ülke arasında alevlenmesi muhtemel bir savaş, Türkiye'nin devreye girmesiyle büyümeden nihayete erdirildi.

Sabah'ın haberine göre; Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana süren siyonist zulüm Türkiye'nin garantörlüğünde son buldu.

Suriye'de Esad rejiminin 50 yıl süren zulmü de Türkiye'nin verdiği politik destek sonucu sona erdi.

