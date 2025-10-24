CHP’li eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Boğaz’ı haraca bağlamış! 50 milyon dolarlık rüşvet çarkı

ELDEN NAKİT PARA, HEDİYE DAİRE

Mesa Şirketler Grubu Kent Etiler Projesi'nde, Mert Boysanoğlu ile Rıza Akpolat'ın özel görüşmeleri neticesinde İBB ve KİPTAŞ koordinasyonunun sağlanması, yıkım ruhsatı düzenlenmesi ve yıkım işleminin Beşiktaş Belediyesi'ne taşere edilmesi karşılığında Rıza Akpolat'a MESA Beykoz evlerinde ücretsiz bir adet ev verilmiş ve 2024 yılı yerel seçimleri sonrasında haziran ayı içinde para verilmiştir.

Şirket sahibi M.B. ile Rıza Akpolat belediye binasında uzun bir görüşme yapmış, sonrasında ise Beşiktaş Belediyesi Aşevi'ne 20 milyon TL bağış adı altında para istenmiş olup söz konusu para nakit olarak Ali Rıza Yılmaz koordinasyonunda Akpolat'a teslim edilmiştir.

Mana İnşaat'ın Beşiktaş sınırları içerisinde birçok yatırımı bulunmaktadır. Bu kapsamda imara aykırılıklar ve çatı tadillerinde yer alan usulsüzlükler görmezden gelinmiş olup buna karşılık farklı tarihlerde aşevine bağış adı altında sürekli yüksek meblağlardan oluşan toplam 30 milyon TL elden para alınmıştır. Bu işlemler Ali Rıza Yılmaz koordinasyonunda yapılmış, paralar Rıza Akpolat'a teslim edilmiştir.