CHP'de mutlak butlan yangını: Panik haftasında "23 Ekim önlemi" denemesi

CHP'de şaibeli kurultay davasına yönelik tedirginlik bir kez daha zirve yaptı.

ERTELEME KARARI ÇIKMASINI UMUYORLAR

İddiaların üzerine gidip iç soruşturma başlatmak yerine, mahkemeyi sonuçsuz bırakabilmek için mücadele eden parti yönetimi, 24 Ekim'deki kritik duruşmadan bir kez daha 'erteleme' kararı çıkmasını umut ediyor.

Dava kapsamındaki iddiaları dillendirip araştırılması gerektiğini savunan partililere yönelik eşi benzeri görülmemiş bir ihraç dalgası başlatan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tüm tepkilere rağmen yine mahkeme sonucunu beklemeden tepki çeken kararlar almaya devam ediyor.