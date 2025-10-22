CHP'de mutlak butlan yangını: Panik haftasında "23 Ekim önlemi" denemesi
Şaibeli kurultay davasının sonuçsuz kalması için art arda kurultaylar düzenleyen CHP, bu kez yeni bir hukuki hamleye hazırlanıyor. Cuma günü yapılacak kritik duruşmadan bir gün önce toplanacak Parti Meclisi (PM), 39. Olağan Kurultay tarihini belirleyerek sürece yönelik önleyici bir adım atmayı planlıyor.
CHP'de şaibeli kurultay davasına yönelik tedirginlik bir kez daha zirve yaptı.
ERTELEME KARARI ÇIKMASINI UMUYORLAR
İddiaların üzerine gidip iç soruşturma başlatmak yerine, mahkemeyi sonuçsuz bırakabilmek için mücadele eden parti yönetimi, 24 Ekim'deki kritik duruşmadan bir kez daha 'erteleme' kararı çıkmasını umut ediyor.
Dava kapsamındaki iddiaları dillendirip araştırılması gerektiğini savunan partililere yönelik eşi benzeri görülmemiş bir ihraç dalgası başlatan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tüm tepkilere rağmen yine mahkeme sonucunu beklemeden tepki çeken kararlar almaya devam ediyor.
BUTLAN KORKUSU
Cuma günkü mahkemeyi sonuçsuz bırakabilmek için CHP'de bu kez yarın PM toplantısı yapılacak. Söz konusu toplantıda 39. Olağan Kurultay tarihinin netleşmesi ve kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
Yeni bir ön alma girişimine daha hazırlanan CHP yönetimi, mahkemeden ihtiyati tedbir ya da mutlak butlan kararı çıkması halinde, kendi belirledikleri tarihte olağan kurultayın bir an önce yapılmasını sağlayarak yeniden partinin başına geçmeyi hedefliyor.
"TÜM İMZALAR GEÇERSİZ OLUR"
Parti içi muhalefet ise mahkemeden mutlak butlan kararı çıkması halinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in parti lideri sıfatıyla bugüne kadar attığı tüm imzaların 'hükümsüz' hale geleceğini, dolayısıyla alınan kararların da boşa düşeceğini savunuyor.
Bu kapsamda kurultay tarihinin yeni gelecek olan yönetimin inisiyatifinde olacağı iddia ediliyor.
İHRAÇ DALGASI
Göreve geldiği ilk günden bu yana parti içi muhalefete yönelik tarihi bir tasfiye operasyonu yürüten CHP yönetimi, daha ilk senesini tamamlamadan 400'ü aşkın partiliyi disipline sevk etmişti.
Son dönemde de Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş başta olmak üzere birçok CHP'li arka arkaya partiden ihraç edildi.
Bir diğer muhalif partili Berhan Şimşek ise CHP yönetiminin, kendisi de dahil olmak üzere disiplin süreci devam eden 60'ın üzerinde ismi mahkeme günü genel merkeze savunma vermeye çağırdığını duyurdu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AFAD taşra teşkilatına 1250 kişi alınacak! Başvuru tarihi ne zaman, KPSS şartı var mı? Arama ve kurtarma teknikeri...
- Tarım Kredi Market 22-27 Ekim fırsatları! Zeytinyağı 249 TL, pirinç 189 TL! İndirim yağmuru başladı
- Meteoroloji son dakika! Balkanlardan “karambol” geliyor: Kar, sağanak ve fırtına kapıda! 22 Ekim hava durumu raporu
- Ehliyet yenileme bu ay son mu, ne zaman bitiyor? Ehliyet yenileme nasıl ve nereden yapılır? Cezası ne kadar?
- Geceleri koyun saymaya son: Deliksiz uyutan yemek sırrı
- 2025 Orionid Meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Meteor yağmuru Türkiye’den görülecek mi?
- Genç kalmanın sırrı genlerinizde değil! Uzmanlar açıkladı: Bir bardak çay ve sohbet
- ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA | 23 ilçe etkilenecek: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelir? Hangi ilçelerde kesinti olacak?
- Tıpta yeni bir çağ! Bilim insanlarından umut ışığı: Görmenin anahtarı o teknolojide saklı
- Dünyayı doyuran lezzet! En iyi yemek şehirleri açıklandı: Türkiye’den iki şehir listede
- ŞOK AKTÜEL KATALOG 22-28 EKİM | Bu hafta ŞOK’ta neler var? UGG botlar, dikey süpürge, projeksiyon cihazı…
- BARAJ DOLULUK ORANLARI GÜNCEL | İstanbul, Bursa ve Ankara'da son durum ne? 21 Ekim İSKİ, BUSKİ, ASKİ…