Bir CHP fıkrası daha! Sözde "devrimci" Başarır lüks bağımlısı çıktı: Zıp zıp Mahir

LAKABI 'ZIP ZIP MAHİR'



Siyasi sicili tartışmalı; Başkan na hakaret ettiği, TSK'ya iftira attığı ve Yalova'daki mahkeme salonunda hâkimlerin üzerine yürüdüğü biliniyor.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinse de, şaibeli kurultay sonrası sevinçten havalara zıplamasıyla kamuoyunda tepki topladı. Bu nedenle parti içinde "Zıp zıp Mahir" olarak anılan Başarır, lüks tutkusu ve siyasi manevralarıyla CHP tabanı tarafından da eleştiriliyor.