Bir CHP fıkrası daha! Sözde "devrimci" Başarır lüks bağımlısı çıktı: Zıp zıp Mahir
CHP'li Ali Mahir Başarır, çirkin üslubu, devlet büyüklerine hakarete varan ifadeleri, provokasyon tutkunu siyasi tarzıyla adından sıkça söz ettirerek tabanından çok sert tepki alıyor. Sözde "devrimci" Başarır siyaseti geren çıkışlarının yanında lüks tutkunu, rezidans meraklısı, pahalı otomobil ve villa meraklısı yönüyle partide "Zıp zıp Mahir" lakabını alarak adını duyurdu.
Bodrum, Mersin ve İstanbul'da çok sayıda villa ve rezidansa sahip. Ataköy Marriott'ta kendisine tahsisli ultra lüks odası ve stadyumlardaki futbol müsabakalarını locadan izleme alışkanlığı var.
Siyasete girince hızlı zenginleşen Başarır'ın CHP'li belediye başkan adaylarıyla ilişkileri öne çıkıyor.
İddialara göre 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde adaylık karşılığı menfaat sağladı. Halk TV'nin gizli ortağı olduğu ve eşinin avukatlığını yaptığı öne sürülüyor.
LAKABI 'ZIP ZIP MAHİR'
Siyasi sicili tartışmalı; Başkan na hakaret ettiği, TSK'ya iftira attığı ve Yalova'daki mahkeme salonunda hâkimlerin üzerine yürüdüğü biliniyor.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinse de, şaibeli kurultay sonrası sevinçten havalara zıplamasıyla kamuoyunda tepki topladı. Bu nedenle parti içinde "Zıp zıp Mahir" olarak anılan Başarır, lüks tutkusu ve siyasi manevralarıyla CHP tabanı tarafından da eleştiriliyor.
SORUŞTURMA AÇILDI
Başarır'ın, 19 Ekim 2025'teki Bursa İl Kongresi konuşmasında Başkan Erdoğan'a yönelik hakaretleri nedeniyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Başkan na hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldı.
