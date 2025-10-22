22 Ekim 2025, Çarşamba
Haberler Gündem Haberleri Bir CHP fıkrası daha! Sözde "devrimci" Başarır lüks bağımlısı çıktı: Zıp zıp Mahir

Bir CHP fıkrası daha! Sözde "devrimci" Başarır lüks bağımlısı çıktı: Zıp zıp Mahir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.10.2025 09:11 Güncelleme: 22.10.2025 09:21
ABONE OL
Bir CHP fıkrası daha! Sözde devrimci Başarır lüks bağımlısı çıktı: Zıp zıp Mahir

CHP'li Ali Mahir Başarır, çirkin üslubu, devlet büyüklerine hakarete varan ifadeleri, provokasyon tutkunu siyasi tarzıyla adından sıkça söz ettirerek tabanından çok sert tepki alıyor. Sözde "devrimci" Başarır siyaseti geren çıkışlarının yanında lüks tutkunu, rezidans meraklısı, pahalı otomobil ve villa meraklısı yönüyle partide "Zıp zıp Mahir" lakabını alarak adını duyurdu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, lüks yaşam tarzı ve tartışmalı siyasi çıkışlarıyla gündemde. Garajında Mercedes, Audi ve Porsche gibi milyonluk otomobiller bulunuyor; yalnızca Porsche marka aracının değeri 19 milyon 994 bin TL. Küba yapımı aromalı puro tutkusuyla da biliniyor.

Bir CHP fıkrası daha! Sözde devrimci Başarır lüks bağımlısı çıktı: Zıp zıp Mahir

Bodrum, Mersin ve İstanbul'da çok sayıda villa ve rezidansa sahip. Ataköy Marriott'ta kendisine tahsisli ultra lüks odası ve stadyumlardaki futbol müsabakalarını locadan izleme alışkanlığı var.

Bir CHP fıkrası daha! Sözde devrimci Başarır lüks bağımlısı çıktı: Zıp zıp Mahir

Siyasete girince hızlı zenginleşen Başarır'ın CHP'li belediye başkan adaylarıyla ilişkileri öne çıkıyor.

İddialara göre 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde adaylık karşılığı menfaat sağladı. Halk TV'nin gizli ortağı olduğu ve eşinin avukatlığını yaptığı öne sürülüyor.

Bir CHP fıkrası daha! Sözde devrimci Başarır lüks bağımlısı çıktı: Zıp zıp Mahir

LAKABI 'ZIP ZIP MAHİR'

Siyasi sicili tartışmalı; Başkan na hakaret ettiği, TSK'ya iftira attığı ve Yalova'daki mahkeme salonunda hâkimlerin üzerine yürüdüğü biliniyor.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinse de, şaibeli kurultay sonrası sevinçten havalara zıplamasıyla kamuoyunda tepki topladı. Bu nedenle parti içinde "Zıp zıp Mahir" olarak anılan Başarır, lüks tutkusu ve siyasi manevralarıyla CHP tabanı tarafından da eleştiriliyor.

Bir CHP fıkrası daha! Sözde devrimci Başarır lüks bağımlısı çıktı: Zıp zıp Mahir

SORUŞTURMA AÇILDI

Başarır'ın, 19 Ekim 2025'teki Bursa İl Kongresi konuşmasında Başkan Erdoğan'a yönelik hakaretleri nedeniyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Başkan na hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Bir CHP fıkrası daha! Sözde devrimci Başarır lüks bağımlısı çıktı: Zıp zıp Mahir

Diğer taraftan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başarır hakkında 250 bin TL manevi tazminat davası açtı ve TCK 299/1-2 kapsamında suç duyurusunda bulundu.

Başkan Erdoğan’dan CHP’li Başarır’a tazminat davası!Başkan Erdoğan’dan CHP’li Başarır’a tazminat davası! BAŞKAN ERDOĞAN'DAN CHP'Lİ BAŞARIR'A TAZMİNAT DAVASI!
CHP’li Başarır’a tepkiler çığ gibiCHP’li Başarır’a tepkiler çığ gibi CHP'Lİ BAŞARIR'A TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bir CHP fıkrası daha! Sözde devrimci Başarır lüks bağımlısı çıktı: Zıp zıp Mahir Bir CHP fıkrası daha! Sözde devrimci Başarır lüks bağımlısı çıktı: Zıp zıp Mahir Bir CHP fıkrası daha! Sözde devrimci Başarır lüks bağımlısı çıktı: Zıp zıp Mahir

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör