Başkan Erdoğan’dan CHP’li Ali Mahir Başarır’a tazminat davası!

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yaptığı konuşmada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tepki çeken ifadeler kullandı. Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP'li Ali Mahir Başarır'ın 19 Ekim'de Bursa İl Kongresinde yaptığı konuşma nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açıldığını bildirdi.

Aydın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'ın 19 Ekim 2025 tarihinde Bursa İl Kongresinde yaptığı konuşmada; Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamları ve hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 250bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan TCK 299/1-2 maddesi uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."

BAŞARIR'DAN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Başarır yaptığı konuşmada "CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Çatlasa da patlasa da, çıldırsa da, kudursa da ilk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Silivri'de. Bu siyasi mücadele namuslular ile namussuzların mücadelesi" ifadelerini kullanmıştı.

SKANDAL SÖZLERE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ali Mahir Başarır'ın Başkan Erdoğan'a yönelik hakaret dolu sözlerine ilişkin soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Bakan Tunç yaptığı açıklamada; "Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır. Grup Başkanvekilinin kullandığı sözler ifade özgürlüğü sınırlarını aşan, çirkin ve yakışıksız ifadeler olup, doğrudan kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Hiç kimse nefret, hakaret ve iftira dilini meşru gösteremez. Hukuk devleti, özgürlükleri güvence altına aldığı gibi kişilik haklarına saygının da teminatıdır." ifadelerini kullanmıştı.

.