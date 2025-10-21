Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'a yönelik tehdidine AK Parti'den yanıt: Yassıada çetesi kurmak istediğini ilan etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Erdoğan'a yönelik tehditler savurdu. Özel'in sözleri kısa sürede tepki toplarken AK Parti'den de o sözlere ilişkin açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in bu açıklamayla birlikte Yassıada çetesi kurmak istediğini ilan ettiğini belirtti. Çelik ayrıca "Tüm teşkilatlarımızla ve milletimizle beraber bu karanlık zihniyetle mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında tepki çeken ifadeler kullandı.
"GELECEKTE SİZİ YARGILAYACAĞIZ"
Özel konuşmasında Başkan Erdoğan'a hakaret ve tehditler savururken "Yazıklar olsun sana, düş milletin yakasından. Özür dile çek git. Gelecekte sizi yargılayacağız." dedi.
Özel'in sözleri tepkiyle karşılanırken AK Parti'den de o sözlere ilişkin açıklama geldi.
"YASSIADA ÇETESİ KURMAK İSTEDİĞİNİ İLAN ETMİŞ OLDU"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı paylaşımda "CHP Genel Başkanı Özgür Özel "sizi yargılayacağız" diye Cumhurbaşkanımızı ve partimizi sözde tehdit etmeye kalkmış. Bu tehditlere gereken cevabı vereceğimizden hiç kimse kuşku duymasın. Özgür Özel bu sözleriyle bugün yeni bir "YASSIADA ÇETESİ" kurmak istediğini ilan etmiş oldu. "Millete kötülük yapma organizasyonu"nun yeni sürümü piyasaya sürüldü böylece. Özgür Özel, Yüce Meclis'in çatısı altında, tarihimizde çok kere görüldüğü gibi bir kere daha "CHP yargı düzeni" kuracağını söylüyor. Bir siyasi parti yönetimi ve genel başkanı için gerçekten çok vahim bir "siyasi itiraf" bu. Bu siyasi kadronun dönüp dolaşıp, tarihimizin en "karanlık" işlerini yeniden diriltmeye çalışmaktan başka bir hedefi olmaması ibretlik bir durum. Bu "karanlık" zihniyete geçit vermeyeceğiz. Tüm teşkilatlarımızla ve milletimizle beraber bu karanlık zihniyetle mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kimyasala gerek yok! Birkaç dakika bekletmek yetiyor: Çatal, kaşık ve bıçaklar ayna gibi parlıyor
- SÜPER LİG MAÇ TAKVİMİ: Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar?
- AKM 2025-2026 etkinlik takvimi | Kültür-Sanat sezonu başladı: Opera, bale, sergi, tiyatro ve özel Cumhuriyet etkinlikleri
- 21 EKİM MAÇ FİKSTÜRÜ: Bugün hangi maçlar var? Kimin maçı saat kaçta başlayacak?
- 15 bin öğretmen ataması tercih başvuru ekranı | MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması başladı mı, ne zaman?
- MEB LGS Takvimi 2026: Liseye Geçiş Sınavı başvuruları ne zaman, LGS hangi tarihte yapılacak?
- VGM Burs Sonuçları Sorgulama Ekranı 2025: Ortaöğrenim VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
- iOS 26.1 beta sürümünde yeni dönem: Dijital pasaport ve RCS mesaj desteği geliyor
- Sağlık Bakanlığı 26.673 personel alımı ne zaman, şartları ne? 2026'da Sağlık Bakanlığı hangi branşlardan kaç kişi alacak?
- Kuruluş Orhan'ın Nilüfer Hatun'u Mahassine Merabet kimdir, kaç yaşında: Hangi projelerde yer aldı?
- Yatırımcılar dikkat! Konutta 60 ay vade, yüzde 20 indirim avantajı: Yeni TOKİ satışları başlıyor! İşte iller ve tarihleri
- 21 EKİM TV YAYIN AKIŞI: Bugün TV’de neler var, hangi diziler ve programlar yayında?