Giriş: 21.10.2025 16:30 Güncelleme: 21.10.2025 16:45
Özgür Özel’in Başkan Erdoğan’a yönelik tehdidine AK Parti’den yanıt: Yassıada çetesi kurmak istediğini ilan etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Erdoğan'a yönelik tehditler savurdu. Özel'in sözleri kısa sürede tepki toplarken AK Parti'den de o sözlere ilişkin açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in bu açıklamayla birlikte Yassıada çetesi kurmak istediğini ilan ettiğini belirtti. Çelik ayrıca "Tüm teşkilatlarımızla ve milletimizle beraber bu karanlık zihniyetle mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında tepki çeken ifadeler kullandı.

"GELECEKTE SİZİ YARGILAYACAĞIZ"

Özel konuşmasında Başkan Erdoğan'a hakaret ve tehditler savururken "Yazıklar olsun sana, düş milletin yakasından. Özür dile çek git. Gelecekte sizi yargılayacağız." dedi.

Özel'in sözleri tepkiyle karşılanırken AK Parti'den de o sözlere ilişkin açıklama geldi.

"YASSIADA ÇETESİ KURMAK İSTEDİĞİNİ İLAN ETMİŞ OLDU"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı paylaşımda "CHP Genel Başkanı Özgür Özel "sizi yargılayacağız" diye Cumhurbaşkanımızı ve partimizi sözde tehdit etmeye kalkmış. Bu tehditlere gereken cevabı vereceğimizden hiç kimse kuşku duymasın. Özgür Özel bu sözleriyle bugün yeni bir "YASSIADA ÇETESİ" kurmak istediğini ilan etmiş oldu. "Millete kötülük yapma organizasyonu"nun yeni sürümü piyasaya sürüldü böylece. Özgür Özel, Yüce Meclis'in çatısı altında, tarihimizde çok kere görüldüğü gibi bir kere daha "CHP yargı düzeni" kuracağını söylüyor. Bir siyasi parti yönetimi ve genel başkanı için gerçekten çok vahim bir "siyasi itiraf" bu. Bu siyasi kadronun dönüp dolaşıp, tarihimizin en "karanlık" işlerini yeniden diriltmeye çalışmaktan başka bir hedefi olmaması ibretlik bir durum. Bu "karanlık" zihniyete geçit vermeyeceğiz. Tüm teşkilatlarımızla ve milletimizle beraber bu karanlık zihniyetle mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

