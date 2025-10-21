Özgür Özel’in Başkan Erdoğan’a yönelik tehdidine AK Parti’den yanıt: Yassıada çetesi kurmak istediğini ilan etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Erdoğan'a yönelik tehditler savurdu. Özel'in sözleri kısa sürede tepki toplarken AK Parti'den de o sözlere ilişkin açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in bu açıklamayla birlikte Yassıada çetesi kurmak istediğini ilan ettiğini belirtti. Çelik ayrıca "Tüm teşkilatlarımızla ve milletimizle beraber bu karanlık zihniyetle mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

