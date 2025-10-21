İsrail’den ateşkes ihlali! A Haber’de çarpıcı iddia: MOSSAD CIA’yı manipüle ediyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın bu saldırılar karşısında sessiz kalması ve “sanki gelişmelerden habersizmiş” gibi davranması tartışma yarattı (AA)

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu saldırılar karşısında sessiz kalması ve "sanki gelişmelerden habersizmiş" gibi davranması tartışma yarattı. Trump'ın olayları yalnızca medya üzerinden takip ettiği izlenimi, "Trump gerçekten bölgedeki savaş hakkında bilgilendiriliyor mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Artan gerilim üzerine ABD Başkan Yardımcısı JD Vance bölgeye gönderildi. Wall Street Journal'ın haberine göre, Trump ateşkes sürecinin tamamen çökmesinden endişe duyuyor. Vance'in görevinin, Gazze'deki gelişmeleri yerinde inceleyerek Beyaz Saray'a rapor sunmak olduğu bildirildi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance İsrail'e gitti (Ahaber.com.tr - Ekran görüntüsü)

A Haber ekranlarına bağlanarak Beyaz Saray'daki son gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, yaşanan krizle ilgili dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Washington basınında ABD istihbarat yapısına ilişkin çarpıcı iddiaların gündeme geldiğini belirten Sapmaz, Trump'a yakın isimlerden Steve Bannon'un ortaya attığı iddiaları paylaştı.

Sapmaz, Trump'a yakın çevrelerden Steve Bannon'un, Mossad'ın ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) üzerinde etkili olduğunu öne sürdüğünü aktardı. Bannon'a göre, Trump'a günlük brifing veren CIA yetkilileri, Gazze'deki ateşkes sürecine ilişkin bilgileri manipüle ediyor ve bu sürecin Mossad tarafından sabote edildiği iddia ediliyor.

İrfan Sapmaz ayrıca, Beyaz Saray Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un her gün üç kez istihbarat brifingi aldığını ancak bu bilgilerin büyük kısmının gerçeği yansıtmadığı yönünde iddialar bulunduğunu ifade etti.

Sapmaz, "Washington kulislerinde konuşulanlara göre CIA içinde İsrail yanlısı unsurların etkisi oldukça güçlü. Bu nedenle Trump'a bölgedeki gelişmelere dair yanlış veya eksik bilgiler veriliyor. Bu da Beyaz Saray'da ciddi bir bilgi karmaşasına yol açıyor." dedi.