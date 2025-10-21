İsrail’den ateşkes ihlali! A Haber’de çarpıcı iddia: MOSSAD CIA’yı manipüle ediyor
Geçtiğimiz günlerde İsrail ve Hamas arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail ordusu saldırılarını sürdürerek ateşkesi defalarca ihlal etti. Gazze’deki sivil yerleşim alanlarını hedef alan saldırılar, uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekti. Özellikle de ABD Başkanı Donald Trump’ın bu ihlallere ilişkin sessizliği ve “sanki saldırılardan haberi yokmuş” gibi davranması, Washington’da tartışma yarattı. Trump’ın olayları yalnızca basından takip ettiği izlenimi vermesi, “ABD yönetimi gerçekten bilgilendirilmiyor mu?” sorusunu gündeme getirdi. Bu konuyu A Haber canlı yayınına bağlanarak değerlendiren A Haber Washington muhabiri İrfan Sapmaz, ABD yönetimi içinde derin bir istihbarat krizi yaşandığını belirtti. Sapmaz, CIA’in Trump’a aktardığı bilgilerin MOSSAD tarafından manipüle edildiği iddialarının Washington kulislerinde konuşulduğunu aktardı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın bu saldırılar karşısında sessiz kalması ve "sanki gelişmelerden habersizmiş" gibi davranması tartışma yarattı. Trump'ın olayları yalnızca medya üzerinden takip ettiği izlenimi, "Trump gerçekten bölgedeki savaş hakkında bilgilendiriliyor mu?" sorusunu gündeme getirdi.
Artan gerilim üzerine ABD Başkan Yardımcısı JD Vance bölgeye gönderildi. Wall Street Journal'ın haberine göre, Trump ateşkes sürecinin tamamen çökmesinden endişe duyuyor. Vance'in görevinin, Gazze'deki gelişmeleri yerinde inceleyerek Beyaz Saray'a rapor sunmak olduğu bildirildi.
A Haber ekranlarına bağlanarak Beyaz Saray'daki son gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, yaşanan krizle ilgili dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Washington basınında ABD istihbarat yapısına ilişkin çarpıcı iddiaların gündeme geldiğini belirten Sapmaz, Trump'a yakın isimlerden Steve Bannon'un ortaya attığı iddiaları paylaştı.
Sapmaz, Trump'a yakın çevrelerden Steve Bannon'un, Mossad'ın ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) üzerinde etkili olduğunu öne sürdüğünü aktardı. Bannon'a göre, Trump'a günlük brifing veren CIA yetkilileri, Gazze'deki ateşkes sürecine ilişkin bilgileri manipüle ediyor ve bu sürecin Mossad tarafından sabote edildiği iddia ediliyor.
İrfan Sapmaz ayrıca, Beyaz Saray Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un her gün üç kez istihbarat brifingi aldığını ancak bu bilgilerin büyük kısmının gerçeği yansıtmadığı yönünde iddialar bulunduğunu ifade etti.
Sapmaz, "Washington kulislerinde konuşulanlara göre CIA içinde İsrail yanlısı unsurların etkisi oldukça güçlü. Bu nedenle Trump'a bölgedeki gelişmelere dair yanlış veya eksik bilgiler veriliyor. Bu da Beyaz Saray'da ciddi bir bilgi karmaşasına yol açıyor." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dünyayı doyuran lezzet! En iyi yemek şehirleri açıklandı: Türkiye’den iki şehir listede
- ŞOK AKTÜEL KATALOG 22-28 EKİM | Bu hafta ŞOK’ta neler var? UGG botlar, dikey süpürge, projeksiyon cihazı…
- BARAJ DOLULUK ORANLARI GÜNCEL | İstanbul, Bursa ve Ankara'da son durum ne? 21 Ekim İSKİ, BUSKİ, ASKİ…
- Optik illüzyon: Gözlem gücünü ve zekayı aynı anda sınıyor! 795 sayısını 7 saniyede görebilen zeki sayılıyor
- Kimyasala gerek yok! Birkaç dakika bekletmek yetiyor: Çatal, kaşık ve bıçaklar ayna gibi parlıyor
- SÜPER LİG MAÇ TAKVİMİ: Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar?
- AKM 2025-2026 etkinlik takvimi | Kültür-Sanat sezonu başladı: Opera, bale, sergi, tiyatro ve özel Cumhuriyet etkinlikleri
- 21 EKİM MAÇ FİKSTÜRÜ: Bugün hangi maçlar var? Kimin maçı saat kaçta başlayacak?
- 15 bin öğretmen ataması tercih başvuru ekranı | MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması başladı mı, ne zaman?
- MEB LGS Takvimi 2026: Liseye Geçiş Sınavı başvuruları ne zaman, LGS hangi tarihte yapılacak?
- VGM Burs Sonuçları Sorgulama Ekranı 2025: Ortaöğrenim VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
- iOS 26.1 beta sürümünde yeni dönem: Dijital pasaport ve RCS mesaj desteği geliyor