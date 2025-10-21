21 Ekim 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri Bakan Yumaklı'dan net mesaj: Yanan alanları ağaçlandırma sorumluluğumuz var

Bakan Yumaklı'dan net mesaj: Yanan alanları ağaçlandırma sorumluluğumuz var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.10.2025 10:25 Güncelleme: 21.10.2025 10:39
ABONE OL
Bakan Yumaklı’dan net mesaj: Yanan alanları ağaçlandırma sorumluluğumuz var

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, milli ağaçlandırma günü kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeşil vatan seferberliğine değinen Yumaklı, "Seferberliğin ilk noktası 11 Kasım fidan dikme günü. Gazze için hatıra ormanı kuruyoruz. Yeşil vatan seferberliği kapsamında ülke sathında 1 yılda 550 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

"YANAN ALANLAR HİÇBİR ŞEKİLDE İMARA AÇILAMAZ"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, milli ağaçlandırma günü kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yumaklı'nın açıklamasından satır başları şöyle:

"Yeşil Vatan seferberliği başlatıyoruz. Yanan alanlar hiçbir şekilde imara açılamaz. gelecegenefes.gov.tr adresinden ihtiyaç duyulan tüm bilgilere ulaşılabilecek. Milletimizle fidanları buluşturan dijital bir köprüdür. Seferberliğin ilk noktası 11 Kasım fidan dikme günü. Gazze için hatıra ormanı kuruyoruz. Yeşil vatan seferberliği kapsamında ülke sathında 1 yılda 550 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmayı hedefliyoruz"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Yumaklı’dan net mesaj: Yanan alanları ağaçlandırma sorumluluğumuz var Bakan Yumaklı’dan net mesaj: Yanan alanları ağaçlandırma sorumluluğumuz var Bakan Yumaklı’dan net mesaj: Yanan alanları ağaçlandırma sorumluluğumuz var
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör