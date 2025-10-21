Bakan Yumaklı’dan net mesaj: Yanan alanları ağaçlandırma sorumluluğumuz var

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, milli ağaçlandırma günü kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yumaklı'nın açıklamasından satır başları şöyle:

"Yeşil Vatan seferberliği başlatıyoruz. Yanan alanlar hiçbir şekilde imara açılamaz. gelecegenefes.gov.tr adresinden ihtiyaç duyulan tüm bilgilere ulaşılabilecek. Milletimizle fidanları buluşturan dijital bir köprüdür. Seferberliğin ilk noktası 11 Kasım fidan dikme günü. Gazze için hatıra ormanı kuruyoruz. Yeşil vatan seferberliği kapsamında ülke sathında 1 yılda 550 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmayı hedefliyoruz"