21 Ekim 2025, Salı
Bakan Yumaklı: Yanan alanlar hiçbir şekilde imara açılamaz
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kampanyası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, “Yangın tehdidi tüm dünya için etkileyici unsur. Yanan alanlar hiçbir şekilde imara açılamaz. Yanan alanları ağaçlandırma sorumluluğumuz var. Ülke sathında yeşil vatan seferberliği başlattık. Gazze için hatıra ormanı kuracağız.” dedi.