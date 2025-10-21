Bakan Yumaklı: Yanan alanlar hiçbir şekilde imara açılamaz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kampanyası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, “Yangın tehdidi tüm dünya için etkileyici unsur. Yanan alanlar hiçbir şekilde imara açılamaz. Yanan alanları ağaçlandırma sorumluluğumuz var. Ülke sathında yeşil vatan seferberliği başlattık. Gazze için hatıra ormanı kuracağız.” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN