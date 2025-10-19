Başkan Erdoğan’dan teşkilata aile yılı için kamp vurgusu: Partimizin geleceği için hayırlı olacak

Başkan Erdoğan (AA)

"İSTANBUL SEVİNİRSE TÜRKİYE SEVİNİR"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir teşkilata hitap etti. Özdemir konuşmasında, İstanbul'un Türkiye'nin kalbi olduğunu vurgulayarak, "Hepimiz biliyoruz; İstanbul abad olursa Türkiye abad olur. İstanbul kalkınırsa Türkiye kalkınır. İstanbul sevinirse Türkiye sevinir. İstanbul hüzünlenirse, Türkiye, gönül coğrafyamız, dünya hüzünlenir" dedi.

Konuşmasının devamında Özdemir, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinin şehir hizmetlerinden mahrum kaldığı; CHP belediyelerindeki hırsızlık, yolsuzluk, irtikap ve entrikalarla siyasetin yaralandığı bir dönemdeyiz. CHP'nin bu nadanlığından, kirinden ve pasından İstanbul'u kurtarmak, İstanbul'u kurtarmak kadar mühim bir görevdir" ifadelerini kullandı.