19 Ekim 2025, Pazar

Başkan Erdoğan’dan teşkilata aile yılı mesajı

Başkan Erdoğan'dan teşkilata aile yılı mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 19.10.2025 11:03
Güncelleme:19.10.2025 11:03
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığı tarafından "İstanbul'da Bir Olmak" temasıyla düzenlenen kampa tebrik mesajı gönderdi. Mesaj salonda coşkuyla karşılanırken Başkan Erdoğan "Bu ülkede mükemmel örnek ailelerin oluşmasına da AK Parti'nin vesile olacağına inanıyorum. Biliyorum ki bu tür kamplar, bu tür çalışmalar partimizin geleceği için çok hayırlı olacaktır." ifadelerini kullandı.
