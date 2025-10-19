Başkan Erdoğan’dan teşkilata aile yılı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığı tarafından "İstanbul'da Bir Olmak" temasıyla düzenlenen kampa tebrik mesajı gönderdi. Mesaj salonda coşkuyla karşılanırken Başkan Erdoğan "Bu ülkede mükemmel örnek ailelerin oluşmasına da AK Parti'nin vesile olacağına inanıyorum. Biliyorum ki bu tür kamplar, bu tür çalışmalar partimizin geleceği için çok hayırlı olacaktır." ifadelerini kullandı.