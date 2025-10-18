CHP İl Kongresi’nde kavga! O anlar kamerada

Fotoğraf (İHA)

KONGREDE GERGİNLİK

Kongre devam ederken henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında önce tartışma sonra kavga çıktı. Kavgada yaralanma olmazken, polis ve kongredekilerin müdahalesiyle kavga sona erdi. Kavganın bitmesiyle kongre kaldığı yerden devam etti.