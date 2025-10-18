18 Ekim 2025, Cumartesi
CHP İl Kongresi'nde kavga! O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 18.10.2025 18:32 Güncelleme: 18.10.2025 18:55
Cumhuriyet Halk Partisi’nde sular bir türlü durulmuyor. CHP’li belediyelerdeki yolsuzluk iddiaları ve parti içinden gelen ifşalar gündemdeki yerini korurken, şimdi de il kongresinde yaşanan kavga skandalı partiyi karıştırdı. Son olarak, CHP Kahramanmaraş İl Kongresi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu o anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. İşte detaylar...

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İl Kongresi gerçekleşti.

KONGREDE GERGİNLİK

Kongre devam ederken henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında önce tartışma sonra kavga çıktı. Kavgada yaralanma olmazken, polis ve kongredekilerin müdahalesiyle kavga sona erdi. Kavganın bitmesiyle kongre kaldığı yerden devam etti.

