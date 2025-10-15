Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı! Gençlik ve kadın STK temsilcileri dinlenecek
"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. 15. toplantının ilk oturumunda, gençlik, ikinci oturumda ise kadın STK temsilcileri dinlenecek.
Komisyonun, TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen 15. toplantısının ilk oturumunda, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Genç Barış İnşacıları Derneği, Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor), Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) temsilcileri dinlenecek.
İkinci oturumda ise Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), 29 Ekim Kadınları Derneği, Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) ve Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği temsilcileri konuşacak.
